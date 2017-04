Singen Auftritt der Klamauk-Virtuosen: Ozan & Tunc in der Gems

Auftritt der Klamauk-Virtuosen: Ozan & Tunc in der Gems

Das Duo Ozan & Tunc überzeugt beim Gastspiel in der Gems das hochgradig amüsierte Publikum.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beinahe scheint es so, als hätten sich Ozan & Tunc nach Singen verirrt. "Ist doch schön hier in Singen, oder?" Als keine eindeutigen Antworten kommen, beschließen die beiden Komödianten, jeden der etwa sechzig Gäste, die den Weg ins "Studio" – der kleinen Bühne der Gems – gefunden haben, per Handschlag zu begrüßen. Als Ozan viele Frauen unter den Zuschauern ausmacht, beschließt er spontan folgendes: "Ich werde mich nun entblättern und dann mit Olivenöl einreiben!" Darauf die trockene Reaktion von Tunc: "Da haben wir den Salat."

Ozan Akhan und Tunc Denizer, die das Comedy-Duo Ozan & Tunc bilden, sind alte Schlachtrösser des alternativen Kölner und Bonner Karnevals und im Rheinland sehr populär. Ihr Markenzeichen ist, auf komödiantische Art und Weise Gegensätze zwischen der Türkei, wo beide ihre Wurzeln haben, und Deutschland aufzuarbeiten. Nicht von ungefähr heißt auch ihr neues Programm: Ab-und-Zuwanderer. Da ist zum Beispiel Mehmet, der die Silvia liebt. Da seine deutsche Angebetete, was er selbst nicht verstehen kann, Schlager mag, hat er ihr zuliebe einige Lieder umgetextet. Er will sie von einer Ehe mit ihm überzeugen und singt: "Ein Ü, das deinen Namen schmückt und dich dann auch beglückt" oder, als Mehmet ihr zuliebe den Oberlippenbart abrasiert: "Schnurrbartlos durch die Nacht, das hab ich alles nur für dich gemacht!" Die Zuschauer amüsieren sich köstlich, als die beiden Vollblutkomödianten als Machismo-Türken Ali und Hassan ordentlich vom Leder ziehen, oder Öztürk, den türkischen Hilfsarbeiter, und dessen deutschen Chef mimen.

Ozan & Tunc ergänzen sich perfekt, insbesondere deshalb, weil sie so gegensätzlich sind: Tunc singt einen glasklaren Tenor und ist ein genialer Geräusch-Imitator, der sogar Beatboxen kann. Ozan singt in der Basslage, ist körperlich sehr präsent und ein ausgezeichneter Pantomime. Nach viel Applaus und der Zugabe geben die beiden Rheinländer mit türkischen Wurzeln wieder jedem Zuschauer zum Abschied die Hand.