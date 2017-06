Singen Auftritt der Impro Singers in der Gems: Heitere Reflexionen zur deutschen Seele

Die Künstler beweisen bei ihrem Auftritt Spontanität und jede Menge Humor. Die Zuschauer sind stets am Geschehen beteiligt.

Für lautes Lachen und tosenden Applaus sorgen am Sonntagabend die Impro Singers. Mit Gesang, Gedichten und spontanem Schauspiel erfüllen die internationalen Darsteller das Kulturzentrum Gems. Seit 1989 können sich Künstler in der Gems frei entfalten und ihre Zuschauer begeistern und inspirieren. Das schaffen auch die Künstler aus Österreich, der Ukraine, England und aus Deutschland. Sie spielen genau das, was die Zuschauer sehen wollten.

Was ein Impro-Theater ist, erläuterte die Moderatorin Kordula Mächler: Es gibt ein festgelegtes Thema, das die Zuschauer und Darsteller durch den Abend begleitet. An diesem Abend war es die "Deutsche Seele". Die Theatershow beschäftigte sich also mit typisch deutschem Verhalten. Mit Hilfe der Zuschauer entstehen so Geschichten und Lieder. "Es kann wunderbar, fast schon magisch werden. Aber natürlich können wir auch scheitern", erzählt Kordula Mächler, bevor es los geht.

Obwohl verhältnismäßig wenig Besucher da sind, wie die Moderatorin feststellt, herrscht im Saal sehr gute Stimmung. Auch Andrea Hagen, die zum ersten Mal in der Gems ist, wartet gespannt auf den Beginn der Vorstellung: "Ich hoffe, es wird lustig und inspirierend. Ich erwarte etwas, das man nicht nur konsumiert, sondern das auch Eindrücke hinterlässt", sagt sie.

Ganz anders als in üblichen Theatervorstellungen werden die Zuschauer durchgehend animiert und in das Geschehen einbezogen. Bei lustigen Szenen rufen die Zuschauer immer wieder den Namen "Jenny", woraufhin sich eine Zuschauerin namens Jenny umdreht und eine La-Ola-Welle durch den Saal schickt.

Die Impro-Singers zeigen sich authentisch und bringen die Zuschauer immer wieder zum Staunen. Das findet auch Antje Vahldieck. Sie ist ebenfalls zum ersten Mal in der Gems, aber es sei bestimmt nicht das letzte Mal, sagt sie. "Es war eine besonders lebendige Art von Theater. Meine Erwartungen wurden voll erfüllt", verrät sie nach der Vorstellung.