Singen Aufmerksamer Nachbar schlägt Hausierer in Singen in die Flucht

Aufmerksamer Nachbar schlägt Hausierer in Singen in die Flucht

Betrugsversuch bei einer Seniorin: Polizei ermittelt wegen versuchtem Warenbetrug.

Zwei Frauen haben am Mittwoch gegen 9.45 Uhr bei einer Seniorin in der Straße Im Iben laut Polizei versucht, Haustürgeschäfte abzuwickeln. Einen Matratzenschoner mit Kräutern zum Preis von 360 Euro wollte die Hausbewohnerin aber nicht haben. Dennoch drängten die Frauen ins Gebäude, setzten dabei das Verkaufsgespräch fort und fragten die Frau aus. Ein aufmerksamer Nachbar kam zu Hilfe und drohte einem vor dem Gebäude im Auto wartenden Mann mit der der Polizei. Darauf hätten die verdächtigen Frauen eilig das Gebäude verlassen. In einem weißen Citroen Jump mit ausländischem Kennzeichen haben sie laut Polizei das Weite gesucht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchtem Warenbetrug gegen die bislang Unbekannten. Die Polizei warnt vor dem Trio und bittet bei erneutem Auftreten um sofortige Verständigung.