Singen Aufgedrängte feuchte Küsse: Gericht verurteilt Mann wegen sexueller Belästigung an Fasnacht

In sieben Fällen überrumpelt ein junger Mann an Fasnacht in der Hardberghalle Worblingen Frauen und drückt ihnen feuchte Küsse auf die Lippen. Das Gericht verhängt Haft im Jugend-Strafvollzug. Der Verteidiger legt Berufung ein.

Singen/Konstanz/Rielasingen-Worblingen – Wegen sexueller Belästigung in sieben Fällen, Beleidigung und Körperverletzung sowie wegen Führens einer Waffe hat das Jugendschöffengericht Konstanz einen 20-Jährigen aus Singen zu einer Jugendstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt.

Das Gericht hielt es für erweisen, dass der junge Mann während einer Veranstaltung am Fasnachts-Samstag in der Hardberghalle in Worblingen reihenweise Frauen feuchte Küsse auf die Lippen drückte. Dann verschwand er wieder im Gewühl der Feiernden. Die überrumpelten Opfer, zwischen 17 und 38 Jahre alt, empfanden heftige Gefühle des Ekels und der Hilflosigkeit. Eine 17-Jährige war so geschockt, dass sie in Tränen ausbrach. Eine Krankenschwester hatte Desinfektionsmittel dabei, mit dem sie sich reinigte. Sie habe das Ganze als sehr entwürdigend empfunden und der Abend sei „versaut“ gewesen, berichtete sie jetzt. Auch für die meisten Mitbetroffenen war der Abend gelaufen.

Meist hatte sich der 20-Jährige von hinten genähert und den Frauen auf die Schulter getippt. Reflexartig drehten sie sich daraufhin um, weil sie Bekannte vermuteten. Einige Mädchen sprach der Mann auch an, wollte Alter und Adresse wissen oder sagte Dinge wie „Du siehst aber geil aus“, bevor er plötzlich zur Tat schritt. Einige schnappte er sich sogar zwei Mal, zog sie an den Haaren oder umarmte sie von hinten.

Vor der Halle fliegen Fäuste

Mehrere Frauen berichteten, die Sicherheitsleute hätten auf ihre Beschwerden über den Mann überhaupt nicht reagiert, ihn sogar immer wieder in die Halle hineingelassen. Als ihn später eine Gruppe junger Leute vor der Halle zur Rede stellte, forderte der angeheiterte 20-Jährige die Frauen in ordinärster Weise auf, ihm sexuelle Dienste zu leisten, wie es bei der Gerichtsverhandlung weiter hieß. Die Freundin einer Betroffenen wollte ihm Einhalt gebieten und bekam dafür seinen Ellbogen und die Faust ins Gesicht. Einem jungen Mann, der dazwischen ging, schlug er heftig mit der Faust auf den Hinterkopf.

Am nächsten Tag erkannten einige seiner Opfer ihn auf dem Fasnachtsumzug in Gottmadingen wieder und wandten sich an die dort anwesenden Polizeibeamten. Die stellten bei dem 20-Jährigen ein Reizgasspray sicher, das man auf öffentlichen Veranstaltungen nicht mit sich führen darf. „Das habe ich nicht gewusst“, meinte er jetzt vor Gericht. Zu den Vorgängen in der Hardberghalle erklärte er, er könne sich nur noch bruchstückhaft an diesen Abend erinnern. „Ich war unzurechnungsfähig“, behauptete der Angeklagte und meinte damit seinen Alkoholpegel. „Und dass ich ein Mädchen geschlagen haben soll, kann ich mir nicht vorstellen“, nuschelte er.

Das Gericht nahm dem jungen Mann die Gedächtnislücken nicht ab. Nach jeder Zeugenaussage entschuldigte er sich bei den Betroffenen: „Es tut mir von Herzen leid“, oder: „Ich schäme mich.“ Einige Zeuginnen verziehen ihm, das Gericht nicht. Der Verteidiger hat bereits Berufung gegen das Urteil beantragt.

Nichts gelernt