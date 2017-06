vor 2 Stunden SK Singen Auffahrunfall: 88-Jähriger prallt gegen zwei Autos

Ein 88-Jähriger hat am Dienstag, gegen 17.45 Uhr beim Anfahren an einer Ampel in der Rielasinger Straße, Höhe Friedrich-Ebert-Platz, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug gerammt.