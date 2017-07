Singen Auf der Gems-Bühne bleibt das Handy an

Auf der Gems-Bühne bleibt das Handy an

Hebel-Schüler spielen ein Theaterstück über den besten Freund vieler Menschen: das Mobiltelefon.

Es war fast wie im wirklichen Leben: Ein Leben ohne Handy schien für die meisten undenkbar. Die intensive Nutzung wurde teilweise als Hobby und das Handy sogar als Freund bezeichnet. Hier hatten alle Geschichten über Handys zu erzählen. Neun Schüler der Johann-Peter-Hebel-Schule präsentierten im Kulturzentrum Gems in Singen zwei Aufführungen von Handy-Stories nach einem Theaterstück von Hans Zimmer und ernteten für ihre tolle Bühnenleistung viel Beifall.

Das Stück spielt sich ausschließlich in Maggies trendigem Frisiersalon ab: Es herrscht ständiges Kommen und Gehen, denn hier ist Treffpunkt für alle, die in oder hip sein wollen. Bei Maggi ist der Kunde König: Die Salon-Chefin hat für jeden die neuesten Styling-Trends parat und bietet fruchtig-alkoholfreie Cocktails an. Vor allem aber hat sie stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme ihrer Kundschaft, wobei auch hier das Handy oft eine Rolle spielt. Maggie tröstet und gibt Ratschläge. Sie ist die Einzige, die auf Menschen zugeht, während die anderen auf Displays starren und vom wahren Leben nicht viel mitbekommen.

Unter Regie von Maria Vrijdaghs, die in der Gems das Theaterprojekt "Jugend ins Zentrum" leitet, wurden mal humorvolle, berührende oder nachdenklich machende Handy-Stories dargeboten. Diese drehten sich um coole Klingeltöne, Handy-Sucht, romantische Kontakte, Schlussmachen per SMS, um die Kostenfalle Handy und hohe Schulden, aber auch um Panikreaktionen im Falle der vermeintlichen Katastrophe, wenn das Handy verloren geht – und damit auch die ständige Erreichbarkeit dahin ist.

Die Thematik passte ebenso perfekt zur Aufführung mit Jugendlichen wie die coole Musik: Von verschiedenen Songs wurden zu jedem Szenenwechsel ein paar Takte eingespielt. Wie positiv sich Theaterarbeit oftmals auswirkt, war auf der Bühne deutlich zu sehen: Die jungen Darsteller zeigten bei ihrem Auftritt sowohl Mut als auch schauspielerisches Talent. Das Gems-Projekt "Jugend ins Zentrum", in Kooperation mit der Johann-Peter-Hebel-Schule und dem Verein für Frauen- und Kinderschutz Singen, wird im Rahmen der Initiative "Kultur macht stark" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.