Singen Auf abbiegendes Fahrzeug aufgefahren

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Schaden in Höhe von rund 7500 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag, 23. Januar, gegen 14 Uhr, auf der L189 zwischen Friedingen und Beuren ereignet hat.

Um in Richtung Reitanlage Riedmühle abzubiegen, musste ein aus Richtung Friedingen kommender VW-Fahrer wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs zunächst anhalten. Die Polizei vermutet, dass ein ihm folgender Renault-Fahrer das zu spät bemerkte. Er prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des VW, dessen Fahrer sich leicht verletzte und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.