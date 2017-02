Singen Auf Zeitreise in Kuba: Fotograf Michael Fleck präsentiert Werke seiner Reise in der Gems

Auf Zeitreise in Kuba: Fotograf Michael Fleck präsentiert Werke seiner Reise in der Gems

Der Fotograf Michael Fleck zeigt in der Gems Impressionen einer Reise auf die Karibikinsel.

Reisen nach Kuba sind derzeit schwer angesagt: Denn dort sieht es derzeit an vielen Stellen noch so aus, als sei die Zeit stehengeblieben, es ist, als tauchte man in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts ein, mitsamt der Oldtimer, die durch die seitdem kaum veränderten Straßen kreuzen. "Doch wie lange wird es diese ungeschminkte Stadtansicht ohne Markenwerbung noch geben? Wie lange behalten die Menschen ihre Gelassenheit, ihre Lebensfreude und ihre herzliche kubanische Offenheit?" – Diese Fragen stellte sich der Fotograf Michael Fleck bei seiner Reise nach Kuba, so die Organisatoren eines Abends in der Gems am Mittwoch, 8. Februar, 20 Uhr. Dann wird Fleck von seiner sechswöchigen Tour über die Karibikinsel berichten, in einer "Panorama-Mulitimediashow", wie die Veranstalter ankündigen.

Auf dem Tandem, zusammen mit seiner Frau Angela, durchstreifte er laut Presseankündigung das Land abseits vom Pauschaltourismus. Das Ziel: nah an den Menschen zu sein. Übernachtet und gegessen haben die Beiden privat bei den Familien in den Casas Particulares, den kubanischen B & B`s. Taxifahrten mit neun Leuten plus Gepäck und einem Tandem auf dem Dach werden bei kubanischen Rhythmen im klapperigen Amischlitten zu weiteren eindrücklichen Erlebnissen, die in Flecks Reiseimpressionen eine Rolle spielen, so die Veranstalter weiter.

Die Radtour führe das Duo vom landschaftlichen Höhepunkt Westkubas, den Karstfelsen im Vinales-Tal mit seinen Tabakfeldern, in den äußersten Osten zur ältesten und abgelegensten Stadt Kubas, nach Baracoa. Urwaldlandschaften und der Humboldt-Nationalpark mit der größten Pflanzenvielfalt der Karibik. Michael Fleck zeige auch Kubas schönste und abenteuerlichste „Straße“. Es ist eine knapp 200 Kilometer lange Küstenstrecke im Süden, auf die sich kaum ein Tourist verirrt, durch eine Berg- und Küstenregion.

Immer wieder auf ihrer Reise treffen die Reisenden auf fröhliche Menschen, so die Veranstalter weiter. Musik ist allgegenwärtig, ob live oder aus dröhnenden, übersteuerten Boxen – auch das ist etwas, was bei ihnen haften blieb.