Singen Auf Weihnachtsbesuch bei 400 Patienten

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler überbringt den Patienten des Singener Klinikums Weihnachtgrüße und ein kleines Geschenk. Er wird begleitet vom Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds, den Chefärzten, Klinikseelsorgern und dem Krankenhauschor.

400 Menschen verbringen die Festtage dieses Jahr in einem Krankenhausbett statt im Kreis ihrer Liebsten. Um den Patienten des Hegau-Bodensee-Klinikums trotzdem eine kleine Vorweihnachtsfreude zu machen, haben sich die Chefärzte und Seelsorger des Krankenhauses gemeinsam mit Oberbürgermeister Bernd Häusler und dem Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds, Peter Fischer, auf den Weg durch die Stationsflure gemacht. Einen Nachmittag lang überbrachten sie Weihnachtsgrüße und Präsente.

Mit dabei, der Krankenhauschor unter der Leitung von Birgit Mehlich. "Viele Chormitglieder haben sich extra für heute Nachmittag frei genommen", verrät Krankenhaus-Pressesprecherin Andrea Jagode, während die Sänger eine schwungvolle Version des spanischen Weihnachtslied "Feliz Navidad" anstimmen.

Einer der sich über die fröhlichen Besucher besonders freut, ist Tilo Weise. Seit einem halben Jahr ist der Konstanzer bereits Patient in der Station für Gefäßchirurgie. Über 50 Mitbewohner durfte er in dieser Zeit in seinem Dreibettzimmer kennenlernen. "Jetzt bin ich froh, dass am 28. Dezember meine Reha beginnt", sagt er und lächelt. Ein bisschen wird ihm das Krankenhaus aber fehlen. "Die Ärzte hier sind super und das Personal hat mich wirklich aufgepeppelt", zeigt sich der 53-Jährige dankbar. "An meinem Rollstuhl haben mir die Schwestern sogar ein Paar Weihnachtsengel befestigt", freut er sich. Weise fühlt sich im Klinikum so wohl, dass er vor hat, nächstes Jahr an Weihnachten zurückzukehren. "Dann aber als Gast und nicht mehr als Patient", betont er.

Den Heiligabend in diesem Jahr will Tilo Weise ganz geruhsam verbringen. Sein Weihnachtsessen hat er schon bestellt: "Es gibt Gänsebraten."