Singen Auf Schnäppchenjagd: Singener Händler sind weitgehend zufrieden mit Wintersaison

Der klassische Schlussverkauf hat für die meisten aber nur noch geringe Bedeutung. Aktionen laufen das ganze Jahr über. Die Händler nutzen den Schlussverkauf jedoch, um ihre Lager zu räumen.

Singen – Reduzierte Ware zum Ende der Saison? Winterschlussverkauf: was war das noch einmal? 2001 wurde das Rabattgesetz abgeschafft, seitdem ist es Händlern ganzjährig erlaubt, den Preis für ihre Ware zu reduzieren und Kunden somit Angebote zu machen. In Singen jedoch wird der gute alte Winterschlussverkauf nach wie vor als sorgsam gepflegte Tradition geadelt. Derzeit läuft er seit dem 30. Januar. Wie aber profitiert der Händler vom WSV?

Matthias Weizenegger, Geschäftsführer von Mode Zinser, setzt in erster Linie darauf, die Lager freizuräumen. "Wir müssen Platz schaffen, daher gibt es noch einmal 20 Prozent auf alle reduzierten Teile", erklärt er. Die Frühjahrsmode treffe ein und müsse einsortiert werden. Mit dem Schlussverkauf ist Weizenegger zufrieden, die Werbung habe gefruchtet, allerdings fehle es nach wie vor an Kundenfrequenz in der Stadt. Das aber sei eher ein dauerhaftes Problem. Mit der Wintersaison könne er nicht ganz zufrieden sein: "Es ist spät kalt geworden. Das Jackengeschäft müsste eigentlich schon im Oktober laufen. Wir haben also noch Auswahl."

Hans Wöhrle, Vorsitzender des Handelsverbands, misst dem WSV keine besondere Bedeutung mehr zu. Man könne den Termin Ende Januar aber nutzen, um noch einmal verstärkt zu werben. Das berge aber auch Gefahren: "Es wird immer schwieriger, die Marge, die man zum Überleben braucht, zu erreichen." Die Saison sei nicht schlecht verlaufen, so berichtet es Wöhrle, der selbst zwei Schuhgeschäfte betreibt. "Man konnte schon gute Geschäfte machen." Er räumt ein, dass es zwar immer mehr Angebote gebe, die Anzahl der Kunden aber nicht zunehme.

Bettina Kornmayer, Geschäftsführerin bei Heikorn, ist zufrieden mit dem Verlauf der Saison: "Wir hatten ein sehr gutes Jackengeschäft, der kalte Januar hat sehr geholfen". Gut verkauft hätten sich Strickwaren und Pullover, als Ladenhüter habe sich der lange Strickmantel erwiesen: "Der war den Kunden offenbar zu unhandlich". Dem Winterschlussverkauf misst sie, ähnlich wie die anderen Händler, keine große Bedeutung zu. Er habe den Zweck, das Lager zu leeren. Aus Sicht des Händlers seien die vielen Aktionen allerdings auch problematisch: Schon im September reduzierten manche Händler die Preise auf Jacken: "Das ist nicht das richtige Konzept." Die Kundenfrequenz sei geringer geworden, es helfe aber nicht, mit Preisreduktionen darauf zu antworten. Um Kunden zu gewinnen, setze sie lieber auf ein ausgefallenes Sortiment und gute Beratung.

Auch Otto Schweizer, Inhaber von Intersport Schweizer, freut sich über gute Geschäfte: "Der Januar war unser umsatzstärkster Monat – es war eben auch mal ein Winterjanuar." Von ständigen Preisreduzierungen hält Otto Schweizer ebenso wenig wie die anderen Händler. "Es gibt unter den Kunden immer einige Schnäppchenjäger, aber die meisten kaufen bedarfsorientiert". Im Januar seien Schlittschuhe und Skiausrüstungen sehr gefragt gewesen. Beim Schlussverkauf habe er den Eindruck, dass sich die Händler in diesem Jahr mit umfassenden Reduzierungen zurückgehalten hätten. Für sein Sportgeschäft nutze er den WSV eher als eine Art Initialzündung. "Man kann es auch als Saisoneröffnung sehen, spät zwar, aber der Klimaveränderung müssen wir Rechnung tragen."

Die Kunden wiederum freuen sich über niedrige Preise. Katharina Fernandez nutzt den WSV regelmäßig, um günstig Kleidung für die Kinder zu kaufen. Brigitta Wanner-Clemenz kommt gelegentlich aus der Schweiz nach Singen zum Einkaufen. Ihr Mann finde hier in Singen Hosen, die ihm passen, in der Schweiz sei das nicht gelungen. Noemie Delannoy und Constance Arnold nutzen ihren freien Tag, um in Singen auf Schnäppchentour zu gehen. Die beiden Französinnen, die als Au-Pair-Mädchen in Steißlingen arbeiten, wissen vom Winterschlussverkauf und finden das Angebot in Singen gut.

