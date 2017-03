Singen Auch für Edith Sitzmann führen alle Wege ins Dellenhau

Die baden-württembergische Finanzministerin wurde bei ihrer Stippvisite in Singen mit dem derzeitigen Hauptthema der Kommunalpolitik konfrontiert: Dem geplanten Kiesabbau im Hilzinger Gebiet Dellenhau.

Immerhin, die Richtlinie einer Politik des Gehörtwerdens wurde beim Besuch der baden-württembergischen Finanzministerin Edith Sitzmann in Singen weitgehend umgesetzt. Die Grünen-Politikerin samt der sie begleitenden Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger und des Bundestagskandidaten Martin Schmeding (beide ebenfalls von den Grünen) machte sich in der Stadthalle insbesondere zum beabsichtigten Kiesabbau im Dellenhau eifrig Notizen. Antworten blieb das Trio weitgehend schuldig, sie wollen sich bei den zuständigen Ministerien und Behörden erst einmal schlau machen und dann die Antworten nachliefern.

Im Fall von Edith Sitzmann sind die Wissenslücken verständlich. Die Ministerin war nach Singen gekommen, um die Landesfinanzen mit ihrer langfristigen, die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigenden Struktur zu erläutern. Dazu zählt der Abbau des Sanierungsstaus bei Straßen und öffentlichen Gebäuden, die Investitionen in die Bildung oder etwa die finanzielle Ausstattung der Kommunen – 23 Prozent von jedem dem Land zur Verfügung stehenden Euro kommen dabei in einem automatisierten Verfahren den Städten und Gemeinden zugute, was sonst in keinem anderen Bundesland der Fall sei. Die wichtigste Maßgabe der an Nachhaltigkeit orientierten Finanzpolitik aber fasste die Politikerin in einem Satz zusammen: "Ich will Schluss machen mit der Politik auf Pump."

Das Problem von Edith Sitzmann: Was sie in ihrem Vortrag sagte, war nur von sekundärem Interesse, ihren Zuhörern war am Mittwochabend das Hemd näher als der Rock. Ob nun Bürgermeisterin Ute Seifried, die CDU-Stadträtin Veronika Netzhammer oder Bürger ohne politisches Mandat: Bei so gut wie allen stand der geplante Kiesabbau im Dellenhau ganz oben auf der Liste des Informations- und Diskussionsbedarfs. Auch auf Umwegen kam das Thema immer wieder zur Sprache – zum Beispiel bei einer Anfrage zur IT-Ausstattung des Krankenhauses zum Zwecke des Ausbaus der Tele-Medizin. Auch hier wurde die Ministerin in Randbemerkungen auf die drohende Feinstaubbelastung der Patienten durch mögliche Emissionen des ungefähr einen Kilometer entfernten Kiesabbaugebietes erinnert.

Die Fragesteller waren angesichts der lokalen Kenntnisse im Vorteil gegenüber der Ministerin, die sich mit einem Versprechen aus der Affäre zog: Sie will sich in den Stuttgarter Ministerien und dem Regierungspräsidium Freiburg kundig machen und vor allem den Vorwürfen von Verfahrensfehlern beim (Vor-)Vertrag mit dem potenziellen Kiesabbauunternehmen nachgehen.

Dem schloss sich die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger an, von der die Besucher als Wahlkreis-Vertreterin etwas mehr erwartet haben dürften. Allerdings schnitt sie im Vergleich zu Martin Schmeding noch vergleichsweise gut ab. Der Bundestagskandidat hat die Richtlinie einer Politik des Gehörtwerdens offensichtlich noch nicht so recht verinnerlicht und versuchte die kritischen Anmerkungen von Veronika Netzhammer durch Entzug des Worts zu unterbinden – die Besucher protestierten und Martin Schmeding erlitt Schiffbruch.



Eckpunkte einer politischen Debatte