Singen Atlantikküsten-Flair in Steißlingen

150 Gäste aus der französischen Partnergemeinde Saint-Palais-sur-Mer waren anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der "Jumelage" zu Besuch in der Hegaugemeinde.

In der schönen, beschaulichen Hegau-Gemeinde Steißlingen herrschte während der letzten, sehr sonnigen Tage ungewöhnlich viel Getriebe und Gewusel: Damen mit extravaganten Hüten und großen Sonnenbrillen flanierten durch die Straßen, wohingegen sich die Männer mit ihren braungebrannten, kantigen Gesichtern bevorzugt in sportlicher Radfahrerkleidung zeigten. Die 150 Gäste aus Saint-Palais-sur-Mer verbreiteten in Steißlingen ein Stück des besonderen französischen Flairs von der Atlantikküste, das an Meer, schroffe Felsen, Austern und Cognac erinnert. Sie waren alle gekommen, um gemeinsam mit ihren deutschen Freunden die 25-jährige Partnerschaft ihrer Gemeinden zu feiern, die "Jumelage", wie es auf Französisch heißt.

Anlässlich des Jubiläums hatte sich etwa ein Dutzend der französischen Gäste per Fahrrad von ihrer Heimatgemeinde, die an der Atlantikküste zwischen La Rochelle im Norden und Bordeaux im Süden liegt, auf den langen Weg in den Hegau gemacht und die knapp 1200 Kilometer in sechs Tagen zurückgelegt. Entsprechend wurden sie nach ihrer Ankunft gefeiert. Alle 150 französischen Gäste wurden übrigens von Steißlinger Familien privat beherbergt.

Den großen Festakt auf dem Saint-Palais-Platz vor dem Steißlinger Rathaus eröffnete der Chor aus Saint-Palais-sur-Mer mit der deutschen und französischen Nationalhymne, wobei sich die zahlreichen anwesenden Gäste, wie es sich gehört, von ihren Plätzen erhoben. Dann folgte die offizielle Begrüßung der Gäste durch Bürgermeister Artur Ostermaier, der auf die letzten 25 Jahre zurückblickte und konstatierte, dass man gemeinsam viel erlebt und auch erreicht habe, wobei er den jährlich im Wechsel stattfindenden Schüleraustausch zwischen den Gemeinden besonders hervorhob, da die Jugend das Europa der Zukunft gestalten und die Partnerschaft weiter tragen werde.

Sein Kollege Claude Baudin, der Bürgermeister von Saint-Palais-sur-Mer, stieß in das gleiche Horn und sprach davon, dass während des vergangenen Vierteljahrhunderts die Verbindung zwischen den beiden Gemeinden immer enger geworden sei und man mit dem heutigen Tage die unerschütterliche Freundschaft besiegeln wolle. Schließlich wurde die Ehrenmedaille der Gemeinde St. Palais sur Mer an Artur Ostermaier, den Bürgermeister, sowie an Dieter Möhrle und Gaby Benzinger überreicht, wobei sich beide als Mitglieder des Deutsch-Französischen Clubs um die Gemeindepartnerschaft große Verdienste erworben haben.

Die anschließende Festrede von Andreas Jung, MdB und Leiter der deutsch-französischen Parlamentariergruppe im Bundestag, markierte dann den Höhepunkt des Festakts. Charmant, witzig, tiefgründig und mit sehr persönlichen Worten gelang es dem Parlamentarier, sowohl die deutschen als auch die französischen Herzen zu berühren, und er wurde danach mit "Standing Ovations" bedacht. Der Festakt endete dann mit der Beethoven'schen "Europahymne" ("Freude, schöner Götterfunken"), vom Chor aus Saint-Palais-sur-Mer gesungen.

Das Programm

Für das Jubiläum hatten sich die Gemeinde und insbesondere der Deutsch-französische Club besonders ins Zeug gelegt und ein dreitägiges Programm auf die Beine gestellt: Am ersten Tag stand der Festakt zur Begrüßung im Mittelpunkt und am Abend das gemeinsame Mahl an der "längsten Festtafel von Steißlingen" auf der Schulstraße. Der nächste Tag stand im Zeichen des Ausflugs nach Salem und Birnau und des festlichen Konzerts in der Remigius-Kirche. Am dritten Tag feierte man auf dem deutsch-französischen Markt in der Ortsmitte.