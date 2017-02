Aschermittwoch: Das Kreuz mit dem Fasten

Fastnacht und Aschermittwoch gehören zusammen. Beides dient der Erkenntnis, was schief läuft im Leben.

Wenn es allein ums Abnehmen ginge, könnte Bernhard Knobelspies gut aufs Fasten verzichten. Für den Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Singen beschränkt sich der Kampf gegen die Kilos nicht auf die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, für ihn ist es ein ganzjähriges Unterfangen. Gleichwohl ist ihm die Fastenzeit als Besinnung auf das Lebensnotwendige wichtig – und der Aschermittwoch bildet dazu den Auftakt.

Bernhard Knobelspies hat sein Ziel dieser Phase für dieses Jahr frühzeitig festgelegt. Er will die Schrift von Papst Franziskus mit dem Titel "Die Freude am Evangelium" lesen und weist damit auf die prinzipiell spirituelle Ausrichtung der Fastenzeit hin. Diese könnte zwar durchaus auch körperliche Entsagungen beinhalten, im Kern gibt der Geistliche jedoch den Rat, "einfach mal darüber nachzudenken, was mich in meinem Alltag zu sehr in Beschlag nimmt".

Wer sich diesbezüglich ehrlich macht, erkennt den allgemeinen Überfluss längst nicht mehr nur in den Klassikern wie Rauchen, Alkohol oder Schnitzel mit Pommes. Angesichts eines hierzulande statistisch ermittelten Pro-Kopf-TV-Konsums von täglich 223 Minuten wird deutlich, dass der Verzicht auf Tatort bis Dschungelcamp große Zeitfenster zur Besinnung eröffnet. Voraussetzung dafür freilich ist, dass der so geschaffene Freiraum nicht durch einen anderen Zeitfresser vervespert wird. "Die Idee meiner evangelischen Kollegen zum Verzicht auf Handy und Smartphone ist richtig gut", sagt Bernhard Knobelspies. Im Gottesdienst kommen elektronische Begleitgeräusche zwar vergleichsweise selten vor, doch auch dem Pfarrer ist schon das Missgeschick passiert, dass er das Abstellen des Handys versäumt hat und das Gerät während einer Veranstaltung als peinlich empfundene Begleitgeräusche von sich gab.

Aber was tun in der Zeit ohne TV oder Smartphone? Wem nicht – wie Bernhard Knobelspies – der Sinn nach Lektüre der päpstlichen Enzyklika steht, kann sich an Romuald Pawletta orientieren. Der vor allem in der Südstadt tätige Seelsorger rät dazu, das Verhältnis zu Gott und den Mitmenschen zu überdenken und bei Bedarf zu justieren. Die gesellschaftlichen Verhältnisse bieten dazu reichlich Gelegenheit, wobei der 59-Jährige auf die Notwendigkeiten und Hilfen bei der Integration von Flüchtlingen verweist.

Wichtig ist ihm dabei, dass die Fastenzeit nicht als Stress, sondern als belebende, fröhliche Phase empfunden wird. Er selbst setzt dabei auf Bewegung – und hat schon am außergewöhnlich milden Fastnachtsmontag damit angefangen. "Ich nehme mir vor, jeden Tag mindestens 20 Kilometer zu radeln und wenn das Wetter schlecht ist, setze ich mich aufs Ergometer." Den Bruch mit Gewohnheiten nimmt er als Bereicherung wahr und in gewisser Weise sieht er die Narren dabei als Brüder im Geiste. "Auch sie halten uns den Spiegel vor und zeigen, was verkehrt läuft im Leben."

Aschermittwoch

Das kirchliche Ritual des Aschekreuzes auf der Stirn steht für das Bibelwort: "Bedenke Mensch, Du bist Staub und zum Staub kehrst Du zurück." Was bedrohlich und düster klingt, lässt sich auch optimistisch als göttliche Zusage auf eine andere, höhere Lebenswirklichkeit interpretieren. Die Idee des Aschermittwochs mit der anschließenden Fastenzeit bis Ostern als geistlich-innere Vorbereitung auf die Erneuerung des Taufbekenntnisses wurde übrigens von der Politik adaptiert – fast alle Parteien zelebrieren politische Aschermittwoche. Die Ironie daran: Die Veranstaltungen stehen selten als Beispiele für innere Einkehr, sondern eher als pointierte Darstellung hinlänglich bekannter Positionen. (tol)