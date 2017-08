Bei einer von der Singener SPD veranlassten Radtour in der Nordstadt erwies sich, dass an einigen Grünanlagen Handlungsbedarf besteht. Der Leiter der Abteilung Grün und Gewässer, Michael Schneider, machte aber auch klar, wie schwer die wortwörtlich nachwachsende Arbeit zu bewältigen ist.

Einige Grünanlagen in der Singener Nordstadt waren das Ziel einer Radtour, zu der SPD-Fraktion und -Ortsverein eingeladen hatten. Der Leiter der Abteilung Grün und Gewässer, Michael Schneider, erläuterte den rund zwei Dutzend Teilnehmern einige Details der Arbeit und nahm sie mit in Gebiete wie Ziegeleiweiher oder Musikinsel, zwei Biotope, die sich irgendwie im Dornröschenschlaf befinden.

Bevor die Gruppe zum Hauptziel, dem Ziegeleiweiher fuhr, ging es zur Musikinsel. "Die Südspitze der Musikinsel ist zwar schön, aber man geht nicht gern rein", meinte die SPD-Fraktionsvorsitzende Regina Brütsch. Michael Schneider musste ihr Recht geben. Das wild zugewachsene Gelände habe sich zu einem richtigen Biotop entwickelt, aber auch zu einem Angstraum. Das Gelände gehöre zu einem sogenannten FFH-Biotop, was bedeutet, dass Vögel hier besonders geschützt sind. Das habe zur Folge, dass die Abteilung Grün und Gewässer bei Veränderungen besondere Dinge beachten muss.

"Wir kommen kaum mit der Pflege der 20 000 Bäume auf dem gesamten Stadtgebiet einschließlich Ortsteile hinterher. Besonders der warme Sommer mit viel Regen lässt die Bäume enorm wachsen", sagte Michael Schneider. Vorrang bei der Pflege haben im Stadtgebiet der Stadtpark und der Alte Friedhof, doch es gibt noch viele andere schöne Grünanlagen, die Aufwertung vertragen könnten. Beispielsweise das Gelände beim Bärenbrunnen an der Ecke Widerholdstraße/Oberdorfstraße.

Schon seit vielen Jahren plätschert am Bärenbrunnen kein Wasser mehr. Das liege an einem Leck in der Brunnenstube, weshalb man das Wasser abgestellt habe, wusste Regina Brütsch. Dahinter befindet sich in Richtung Widerholdstraße ebenfalls ein ziemlich zugewachsenes Biotop. "Wenn man die Widerholdstraße in Richtung Oberdorfstraße für den Autoverkehr zumachen würde, bekäme man hier einen schönen Platz", so die Vision von Manfred Lehn.

Auf dem Weg zum Ziegeleiweiher machte die Gruppe Halt an einem in die Jahre gekommenen Spielplatz am Stockerweg. Dieser und der Spielplatz am Von-Hornstein-Weg müssten dringend aufgewertet werden, da die Spielgeräte teilweise schon Verletzungspotenzial hätten, so Regina Brütsch. "Der Spielplatz am Von-Hornstein-Weg ist mittelfristig dran, das haben wir auf dem Schirm", versprach Michael Schneider.

Der Ziegeleiweiher war das Ziel der Radtour. Hier konnten sich die Mitfahrer davon überzeugen, dass dieser wirklich im Dornröschenschlaf liegt. Über 40 Jahre alt muss die Grünanlage hier wohl sein, sagte Schneider. "Ich kannte das Gelände schon, als es noch eine Ziegelei war", sagte Barbara Jordan, die in der Nähe aufgewachsen ist.

Das Gebiet sei teilweise ein besonders zu schützendes Biotop gemäß dem Paragraphen 32 des Naturschutzgesetzes. "Es wäre schön, wenn man den Platz, der zwischen Ziegeleiweiher und den Sportplätzen liegt, wieder etwas beleben könnte", sagte Michael Schneider. Für den kommenden Haushaltsplan werde man sich Konzepte überlegen. Auch beim ISEK-Prozess (integrierter Stadtentwicklungsprozess) war der Ziegeleiweiher als Naherholungsgebiet oft angesprochen worden. Wilhelm Josef Waibel wies darauf hin, dass es am Waldrand in der Nähe der Fichtestraße/Uhlandstraße im Zweiten Weltkrieg Bombenabwürfe gegeben hatte. "Wenn dort etwas gemacht würde, müsse man danach schauen", so Waibel. Neben dem Ziegeleiweiher unterhalb des Juno entsteht übrigens gerade der lang ersehnte Fitness-Parcours.

Der Angelverein ASV 1960 Singen-Bohlingen nutzt den Ziegeleiweiher, der als Regenrückhaltebecken dient, neben dem Steißlinger See und der Aach und hat dort auch sein Vereinsheim. Auf seiner Homepage schreibt der Verein, dass es im Ziegeleiweiher Hechte, Zander und Welse, aber auch Karpfen und andere Weißfische gebe.

