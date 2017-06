Singen Applaus zum Schuljubiläum an der Singener Hohentwiel-Gewerbeschule

Bildungseinrichtung wurde vor 125-Jahen gegründet. Heute werden rund 1900 Schüler unterrichtet. Zum Festakt sind viele Gäste gekommen, um zu gratulieren.

Ganz klein hat es angefangen, als Singen – damals noch ein Hegaudorf – die Verantwortung für die Zeichenschule vom hiesigen Gewerbeverein übernommen hat. Heute, 125 Jahre später, ist die Hohentwiel-Gewerbeschule (HGS) eine der größten Schulen im Kreis und für fast so viele Menschen Lebensraum, wie damals in ganz Singen gelebt haben. Knapp 1900 Schüler und rund 120 Mitarbeiter zählt die Bildungseinrichtung. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Von nah und fern – und auch ganz fern – kamen die Gäste. Die HGS ist vielfältige Bildungseinrichtuung für die weite Region von Radolfzell bis Jestetten, von Immendingen bis an die Schweizer Grenze und sie wirkt durch Schulpartnerschaften nahezu rund um den Globus und weit in den europäischen Raum hinein.

Ganz groß wurde daher das Jubiläum gefeiert. Entschuldigen ließen sich zwar die Vertreter der indonesischen Partnerschule in Bandung. Zu weit war die Anreise. Begrüßt wurden aber Freunde aus dem italienischen Pomezia, dem spanischen Matadepera und dem slowenischen Celje. Eine stattliche Chronik wurde veröffentlicht und über mehrere Wochen ging das Fest-Programm seit Anfang Mai mit vielen Aktionen, offenen Türen in den Unterricht, Theater und nun noch einem Tag der Technik vor dem festlichen Schlussakt. Als personifizierter Schulträger erteilte Landrat Frank Hämmerle der Schule den Ritterschlag. Dass gerade in Singen eine von landesweit acht Modellschulen des Projekts "Lernfabrik 4.0" eingerichtet wurde, sei eine besondere Auszeichnung, die der Kreis gern unterstützt habe. Schulleiter Stefan Fehrenbach erinnerte an die großen Etappen der Schulhistorie.

Gestartet wurde 1892 zum Beginn der Industrialisierung im Hegau, mit der laufenden Digitalisierung der Arbeitswelt erlebe man gerade die nächste revolutionäre Entwicklung. Auf drei Begriffe, die sich die Schule zum Jubiäum auf die Fahne geschrieben hat, ging Regierungsschuldirektor Martin Müller ein: Wenn Technik zu Innovation führe, könne Zukunft gestaltet werden. Und Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler verwies auf das großartige Wachstumspotential der Schule. 1953 sei der Neubau am damaligen Stadtrand entstanden, heute liege die Schule mitten in der Stadt. "Und das ist gut so. Ich bin ja lieber Ober- als Dorfbürgermeister", gestand der Verwaltungschef und überreichte eine Flasche Maggi-Würze, um dem Schulalltag auch künftig die richtige Würze zu verleihen.

Ganz viel gab es zu beklatschen. Nicht nur die ebenso lobenden, wie auch anregenden Äußerungen der Gratulanten in der Schulmensa, sondern vor allem den musikalischen Takt, den die Festorganisatoren vorgegeben haben. Für musikalische Unterhaltung sorgten das Schulleitungsteam, Oliver Hennmann als Solist, der Schüler- und Lehrerchor, die Gäste aus Celje – und nicht zuletzt die Mechatroniker, die ihre ganz spezielle Ode an die EU konstruiert haben: Auf lauter kleinen Mini-Flügeln intonierten sie Beethovens Europa-Hymne.

Schließlich gibt es allerlei zu bedenken: Festredner Gerhard Bumiller ermahnte die Gäste, sich für die Zukunft Europas einzusetzen, und den Schulträger, die Eigenständigkeit beruflicher Schulen nicht aufzugeben. Zentralisierung sei nicht Königsweg. Besser sei, gemeinsam Synergien zu schöpfen. Singens OB Häusler richtete mit seinem Lob für das Modell Lernfabrik 4.0 einen Appell an die Landespolitik. "Das ist ein Projekt, dass nicht nur modellhaft umgesetzt werden sollte, sondern schleunigst Schule machen muss", gab er der Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger mit auf den Weg.

