Singen Applaus für das Färbe-Ballett

Milly van Lit schenkt sich und dem Publikum einen Sommernachtstraum zum 40-jährigen Bestehen der Singener Ballettschule

So ist Theater: Am Anfang ist nichts und am Ende die Begeisterung groß. Beim Ballettabend in der Basilika hat das Färbe-Ballett den Sommernachtstraum frei nach William Shakespeare inszeniert und die Choreographie von Milly van Lit rührte das Publikum ebenso zu tosendem Applaus nach der Premiere, wie der Auftritt der vielen Tänzerinnen und etlichen Tänzer. Großartig waren die Leistungen der ganz Kleinen ebenso, wie der Großen, grandios das Konzept der Inszenierung, die gekonnt Musik, Bewegung, Sprache und Kostüme zu einem großen Traum verwoben hat.

Nachtschwarz beginnt das ewige Spiel um die menschliche Schwäche in der Basilika auf der Singener Musikinsel: Was ich hab' das will ich nicht – und was ich will, das hab' ich nicht. Das gilt für die Liebe ebenso, wie für fast alles in der Welt. Dann erhellen Scheinwerfer das Szenario und im Reigen des getanzten Schauspiels will Helena ihren Demetrius, doch der hat ein Auge auf Hermia geworfen. Die aber liebt Lysander. So kann das Ränkespiel beginnen und es müsste doch mit Magie zugehen, wenn es ein glückliches Ende geben sollte. Milly van Lit erzählt in ihrer Choreographie Shakespeares Geschichte des weltberühmten und immerwährenden Sommernachtstraums. Gero Hellmuths Bühnenbild verwandelt die Basilika in einen Zauberwald und Peter Simons verdichtete Dialoge schaffen eine Geschichte voller Wendungen, in der Elfen und Kobolde die Menschen durch die Irrungen der Liebe führen und um den Verstand bringen. Nicht zuletzt Patrick Hellenbrand fürchtet als zum Esel verwandelter Zettel um seinen Verstand: "Mir war, ich wär'..." zitiert er Shakespeare und fasst mit traumwandlerischer Sicherheit die Eselei der Liebe in wenige Worte: Kein Auge hat's gehört, kein Ohr hat's gesehen. Einfach magisch.

Am Ende aber erkennen die Liebenden von Zauberkraft getrieben ihre wahre Leidenschaft, auch Zettel darf die Eselsohren abstreifen und zweifellos haben hunderte Augenpaare das bunte Spektakel mit rund 100 beteiligten Schülern und den Schauspielern des Theaterensembles gesehen und genossen. Herzerfrischend eroberten die Kinder als Bäume, Zwerge und Schnecken in zauberhaften Kostümen die Herzen der Zuschauer, tanzten die kleinen Feen an bunten Bändern ihren Reigen und trollten als Waldgeister und Kobolde durch den Saal. Zart absolvierte Amelie Fritz den Tanz der Zauberblume, expressiv gestalteten die Ballerinas Paula Kuhlicke und Annie Charles Liebe und Abneigung mit Milena Weber und Daniela Maria Fiegel vom Färbe-Ensemble als Demetrius und Lysander in einer Hosenrolle, was der heiklen Liebelei eine herrliche Leichtigkeit gab.

Tänzerisch brillierten auch Eva Möbius als golden glänzende Titania, Natalia Narmetova als Oberon im Frack und Ines Kuhlicke als gewitzter Puck. Unterstützt wurden sie vom Färbe-Ballett als duellierender Hofstaat von Oberon und Titania. Die Erzähler Ben Ossen und Elmar F. Kühling haben den Faden der Geschichte gesponnen, Finn Börner, Emil Kuhlicke und Joseph Mascot haben als Pucks hüpfende Gehilfen mit ihrem Schabernack für Entzücken im Saal gesorgt.

Dabei ist die Komödie eigentlich eine tragische Geschichte unglücklicher Liebe und bizarrer Beziehungprobleme. Doch die Gemeinschaftsleistung von Ballettschule und Theater erkannte die Macht der Magie und machte mit einer spannungsvollen Musikauswahl den Kampf der Leidenschaft zum Spiel des Unerwartbaren. Verliebte und Verrückte tanzten zu Kompositionen von Bernstein, Mozart und Britten ebenso, wie zu Songs von Screamin Jay Hawkins, The Ronettes und Ennio Morricone.

Und zum Finale hat es rote Rosen geregnet. Alle ihre Tanzschüler hatten der Ballettschulleiterin Milly van Lit eine Blüte mitgebracht, die in den Armen der Kulturförderpreisträgerin von 2010 zum großen Strauß wuchsen. "Sie hat Singen und dem Hegau Anmut und Grazie gebracht", würdigte damals Laudator Arnold Sigg. Das beweist sie mit der aktuellen Produktion einmal mehr. Drei Mal ist sie noch zu sehen.

Ein Grund zu feiern