Singen Apotheker haben Hochsaison - Tipps gegen Erkältung und Co.

Viele Menschen im Hegau kämpfen mit Erkältungen und suchen Hilfe bei Ärzten und Apothekern. Diese empfehlen, Kinder nicht eins zu eins mit den gleichen Methoden zu kurieren wie Erwachsene.

Es kratzt im Hals, die Glieder schmerzen und obendrein erschwert der Schnupfen das Atmen – das kennen derzeit viele Menschen im Hegau. Erkältungsinfekte haben Hochsaison. Das merken auch die Ärzte und Apotheker im Hegau, zu denen viele Patienten mit Atemwegsinfekten kommen.

Die Häufung von Erkältungskrankheiten sei aktuell relativ stark, vermittelt Allgemeinmediziner Peter Stoll aus Gottmadingen. "Das hält bereits seit Ende September an", stellt Stoll in seiner Hausarztpraxis fest. Bisher handle es sich aber um normale grippale Infekte mit deutlich schwächerem Verlauf wie etwa bei der echten Grippe. Das bestätigt der Allgemein- und Arbeitsmediziner Manuel Fritz aus Engen. Die aktuellen Infekte passten in die übliche Erkältungsphase zwischen November und Dezember. "Das ist nicht mehr und nicht weniger als sonst", erläutert Fritz.



Neben gesunder Ernährung und viel frischer Luft könne man vorbeugend eventuell Menschenansammlungen auf engstem Raum wie in öffentlichen Verkehrsmitteln meiden. Denn da sei man relativ wehrlos gegen Keime in der Luft und werde gnadenlos überfallen, verbildlicht der Engener Mediziner. "Bei den ersten Symptomen ist die Krankheit bereits ausgebrochen und nimmt ihren Verlauf. Richtig aufhalten kann man das nicht mehr", erklärt Fritz. Andreas Pfleger, Inhaber der Apotheke Sauter in Singen, setzt bei den ersten Anzeichen einer Erkältung auf pflanzliche Präparate, die das Immunsystem stärken sollen. "Im späteren Verlauf kann man nur noch die Symptome unterdrücken", weiß Pfleger. Kombipräparate wie aus Aspirin und Pseudoephedrin oder Ähnliche seien ein Notbehelf im Alltag.

"Aber irgendwann braucht der Körper seine Ruhe und die holt er sich dann auch", weiß der Apotheker. Um den Heilungsprozess zu unterstützen, empfiehlt er viel Ruhe, viel trinken und beispielsweise ein unterstützendes Zinkpräparat. Auch zu Peter Grancic, Apotheker und Filialleiter der Engener Christophorus Apotheke, kommen aktuell viele Kunden mit Halsschmerzen und Schnupfen. Er empfiehlt ihnen ebenfalls pflanzliche Mittel für das Immunsystem sowie Vitamin C und Inhalieren, um die Atemwege zu befreien.

Nicht nur Erwachsene sind von der Erkältungswelle betroffen, sondern auch viele Kinder, weiß Kinderärztin Anja Krix aus Engen. "Viele Kinder sind derzeit wirklich krank", vermittelt sie. Wirkliche Grippefälle gebe es nur den ein oder anderen, während die meisten ihrer jungen Patienten mit einem gewöhnlichen Atemwegsinfekt zu kämpfen hätten. "Viel trinken, die Raumluft befeuchten, rausgehen, wenn es nicht allzu kalt ist, und drei Mal täglich abschwellende Nasentropfen", lautet die Empfehlung der Kinderärztin. Auch hier sei Schlaf die beste Medizin. Von Balsam mit ätherischen Ölen zum Einreiben rät sie ab. Klinische Studien zeigten, dass diese bei Kindern im Alter zwischen null und zwei Jahren sogar die Atemwege zusätzlich reizen könnten.

Neben der Erkältungsphase setzt zu dieser Jahreszeit gewöhnlich auch die Grippephase langsam ein. "In unserer Praxis sind die Impfzahlen gleichbleibend", konstatiert Manuel Fritz. So beurteilt das auch der Gottmadinger Allgemeinmediziner Peter Stoll. Er stellt fest, dass sich hier etwa zehn Prozent der Patienten gegen Grippe impfen lassen. In Franken, wo er zuvor viele Jahre praktizierte, seien das mit 30 bis 35 Prozent deutlich mehr Impfungen gewesen. Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt die Grippeschutzimpfung für Menschen über 60 Jahre sowie für Schwangere und Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Bewährte Tipps

Um die Erkältungssymptome zu lindern und möglichst schnell wieder gesund zu werden, gibt es einige altbewährte Hausmittel und Tipps: