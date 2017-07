Singen Anastacia rockt das Hohentwielfestival - Hier gibt's alle Bilder!

Der Berg bebt: Die amerikanische Pop- und Rocksägerin Anastacia ließ es am Dienstagabend auf dem Singener Hohentwiel kräftig krachen.

Mit ihrem fulminanten, energiegeladenen Auftritt begeisterte sie etwa 3500 Besucher. Weit mehr wären wohl gekommen, wenn Anastacia nicht am Vorabend schon auf dem Tuttlinger Honberg von vielen Fans umjubelt worden wäre. Auf ihrer Deutschlandtournee tritt sie fast jeden Abend in einer anderen Stadt auf. Bei perfektem Festival-Wetter stimmte das Publikum bestens gelaunt vor allem in die großen Hits, wie „Paid my dues“ oder „Sick and tired“, ein und klatschte im Rhythmus begeistert mit. Anastacias Markenzeichen, ihre rockröhrige Stimme, kam bestens zur Geltung. Wir werden noch ausführlicher berichten.