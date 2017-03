Singen Alles nur ein Traum

Der Berliner Verkaufsprofi Karsten Brocke hat den Singenern die Augen geöffnet: Die meisten Entscheidungen würden nicht rational, sondern emotional getroffen

Wer bisher glaubte, sein Leben rational und selbstbestimmt zu steuern, dürfte seit dem Vortrag von Karsten Brocke in seinen Grundfesten erschüttert sein. Die meisten Entscheidungen trifft der Bauch, haben wir in der Singener Stadthalle gelernt. Außerdem haben wir erfahren – was übrigens die meisten schon ahnten, dass jeder sich die Welt so zurechtlegt, wie er sie sehen will. "Nichts ist wie es ist", sagt der Verkaufsprofi, Neurowissenschaftler und Entertainer. "Es scheint wie es scheint." In Wirklichkeit entscheidet die Emotion. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Emotion ist ja grundsätzlich nicht schlecht.

"Wenn Dir bewusst wird, wer die Entscheidung getroffen hat, geht's Dir besser", sagt Karsten Brocke. Er will die Menschen zum Denken bringen, damit sie sich von den Verführungen und Manipulationen durch Werbesprech befreien können. Das ist ein ehrenwerter Ansatz, mit dem der Buchautor nebenbei gutes Geld verdient. Soll er doch. "Wir alle sind Selbstvermarkter", sagt er und beschreibt, wie ihm seine Frau den Urlaubsort verkauft, wo sie hin will.

Manchem mögen die falpsigen Beispiele des Berliners nicht so gefallen habe. Dass er uns zum Nachdenken gebracht hat, ist sicher kein Fehler.