Hegau/Höri Alle Neune: Letzter Premiumwanderweg im Hegauer Kegelspiel eröffnet

Großes Bürgerinteresse beim Auftakt für den "Albertine-Steig" bei Bohlingen. Deutsch-Schweizer Premiumwanderweg führt über den Schienerberg.

Das Premiumwandern am westlichen Bodensee ermöglicht nunmehr mit neun ausgeschilderten Routen und einer Streckenlänge von 192 Kilometern dem Wanderer viele Möglichkeiten und beste Qualität der Wege. Mit dem Albertine-Steig auf dem Schienerberg ist jetzt der zweite grenzüberschreitende Wanderweg unter dem Titel „Hegauer Kegelspiel“ offiziell eröffnet worden. Den Wanderern bieten sich auf dem 13 Kilometer langen Rundweg atemberaubende Ausblicke in den Hegau und bis zu den Schweizer Alpen. Etwa 50 Wanderer aus den umliegenden Gemeinden, dazu etliche Bürgermeister aus dem Hegau marschierten mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung auf dem neuen Weg. „Dieser Premiumweg ist etwas ganz Besonderes, das Wandern ist in und die Menschen nehmen sich dafür Zeit“, sagte Yvonne Bähler vom Team Schaffhauserland Tourismus in Stein am Rhein. Sie unterstrich die Bedeutung des deutsch-schweizerischen Wanderweges für den nachhaltigen Tourismus in der ganzen Region.

Viele Interessierte waren an diesem Morgen bei wechselhaftem Wetter auf den Schienerberg gekommen, sie wurden von der Jugendfeuerwehr Bohlingen bewirtet, während der Musikverein Bohlingen zur Unterhaltung aufspielte. Vom Deutschen Wanderinstitut aus Marburg überreichte der zuständige Regionalberater Jochen Becker das Zertifikat für diesen neunten Premiumweg und betonte dabei die hohe Erlebnisqualität dieses grenzüberschreitenden Rundwegs. Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler bedankte sich bei vielen Kommunen und Ehrenamtlichen, die sich um die Verwirklichung dieser Wege verdient gemacht haben. Bei den insgesamt 180 000 Euro Gesamtkosten für alle neun Premiumwanderwege, bezuschusste das Land Baden-Württemberg das Projekt mit 90 000 Euro.

„Ohne dem Einsatz der vielen Ehrenamtlichen, wie des Schwarzwaldvereins, können solche Projekte nur schwerlich realisiert werden“, lobte Oberbürgermeister Bernd Häusler in seiner Rede.

Dann ging er auf die Entstehung und Namensgebung des Albertine-Steig näher ein: „Hier hat sich der gebürtige Bohlinger Bruno Koch als Ideengeber verdient gemacht, dank seiner aufwändigen Recherche über das Leben von Albertine Schuhmacher konnten die geschichtlichen Hintergründe auf den zahlreichen Hinweistafeln entstehen“, sagte OB Bernd Häusler anerkennend und erzählte aus dem demütigen Leben der Frau, die bis ins hohe Alter von fast 90 Jahren regelmäßig den beschwerlichen Bergweg zum Einkaufen ging. Als kleine, gebückte Frau in schwarzer Bekleidung und mit einem Sack auf dem Rücken, ist sie vielen Zeitzeugen auch über 30 Jahre nach ihrem Tod im Jahre 1986 in Erinnerung geblieben.

Hermann Maier vom Bühlarzhof in Schienen hatte Albertine Schuhmacher vom unweit entfernten Brandhof noch persönlich gekannt. Bei der Eröffnung des Premiumweges stellte er anerkennend fest: Wer hätte das gedacht, jetzt kommt die Albertine noch zu Ehren“, sagte Hermann Maier.

Zu Weg und Person