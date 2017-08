Singen Akzeptanz wächst

Singen ist autofreundlich, aber die Parkhäuser werden immer noch nicht geliebt. Nur langsam findet hier ein Umdenken statt

Singen ist eine Autostadt. Neben vielen anderen Kennzeichnungen wie Einkaufsstadt, Sportstadt, Industriestadt und jetzt auch Kunststadt ist das Auto eines der markantesten Attribute. Alleine die Automeile in der Georg-Fischer-Straße, die mit ihren ausgefallenen Marken nationale und internationale Kundschaft anlockt, bestätigt dieses Image. Erinnern wir uns außerdem an die Rennen der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft in der Südstadt, die die Republik auf Singen blicken ließ.

Für Großteil der Singener gehört das Auto ganz selbstverständlich zur Stadt. Das liegt sicher nicht zuletzt daran, dass viele Bürger nicht nur Auto fahren, sondern auch direkt davon leben. Sie arbeiten in Betrieben, die als Zulieferer Teile für die Automobilindustrie herstellen. Schon deshalb hat das Kraftfahrzeug in Singen einen anderen Stellenwert als andernorts.

Zwar bemüht sich die Stadt heute, für Kurzstrecken mehr Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen; ihren autofreundlichen Ruf wird sie aber behalten. Das liegt auch daran, dass es immer noch sehr viele kostenfreie Parkplätze nahe der Innenstadt gibt. Und genau das ist der Grund, warum es in Singen schwieriger ist als zum Beispiel in Konstanz, Schaffhausen oder Freiburg, die Besucher in die Parkhäuser zu locken. In Singen dauert dieser Prozess einfach etwas länger. Trotzdem ist von den Stadtwerken zu erfahren, dass die Akzeptanz von Garagen in der jüngeren Vergangenheit gewachsen ist. Spätestens wenn der Herz-Jesu-Platz autofrei sein wird, müsste sich der Trend fortsetzen. Und das lässt hoffen: bei aller Liebe zum heiligen Blechle kann eine Stadt ohne Blechlawinen nur an Charme gewinnen.