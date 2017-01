Singen Aggressiver Mann leistet in Singener Kneipe Widerstand

Ein Betrunkener hat zunächst Hilflosigkeit vorgetäuscht und dann Polizeibeamte mit einem Stuhl bedroht.

Weil es bei der Behandlung durch den Notarzt und den Rettungsdienst eines angeblich zeitweise bewusstlosen 49-Jährigen in einer Gaststätte in der Ekkehardstraße am Montagabend um 21.45 Uhr zu Problemen kam, wurde die Polizei gerufen. Bereits beim Eintreffen der ersten Streife sahen die Beamten, wie der aggressive Mann einer Frau mit der Hand ins Gesicht schlug.



Der 49-Jährige schien sich nach dem Erscheinen der Polizei zunächst zu beruhigen. Doch er erhob sich unvermittelt vom Stuhl, bedrohte die Beamten verbal, nahm seinen Stuhl und bedrohte damit die Einsatzkräfte. Mit Hilfe einer weiteren Streife konnte der Mann schließlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der Betrunkene erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte mit dem Stuhl leicht im Gesicht. Auch der 49-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.



Die restliche Nacht musste er laut Polizeibericht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen den Mann wird wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und gefährliche Körperverletzung ermittelt.