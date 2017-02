Singen Aggressiver Autofahrer in der Singener Südstadt

Zu einer echten Gefährdung und einem handfesten Streit kam es am Mittwoch zwischen zwei Autofahrern. Ein 19-Jähriger hatte einen anderen genötigt

Wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Autofahrer. Der junge Mann überholte nach Zeugenangaben am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der Güterstraße kurz nach der Bahnunterführung in Fahrtrichtung Pfaffenhäule ein vorausfahrendes Fahrzeug und gefährdete dadurch einen entgegenkommenden Autofahrer. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde laut Polizeibericht ein Frontalzusammenstoß verhindert. Danach beschleunigte der 19-Jährige sein Fahrzeug, bog in Richtung Pfaffenhäule ab und nötigte dabei weitere Verkehrsteilnehmer, indem er dicht auffuhr und die Lichthupe betätigte. Auf Höhe der Freibühlstraße kam es zwischen dem aggressiven 19-Jährigen und dem zuvor gefährdeten Autofahrer, der zwischenzeitlich gewendet hatte, zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 19-Jährige den 49-jährigen Autofahrer mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben dürfte. Die Polizei bittet Zeugen, sich im Revier, Telefon: (0 77 31)88 80, zu melden.