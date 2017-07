Gottmadingen Adieu, Boja: Der Kunstmaler Boleslav Kvapil ist im Alter von 82 Jahren gestorben

Der gebürtige Tscheche Kvapil hat mit Bildern Spuren hinterlassen und lebt in den Herzen vieler Menschen in Singen weiter

Gottmadingen – Die Singener Maler trauern um Boleslav Kvapil. Der Kunstmaler, der am 24. Juni im Alter von 82 Jahren verstarb, hat in der Region Spuren hinterlassen. Boleslav Kvapil wurde am 16. Juli 1934 in Trebic in der Tschechoslowakei geboren. Als junger Mann arbeitete er mehrere Jahre zwangsweise in Kohlebergwerken, bevor er als Grafiker und Journalist für verschiedene Zeitungen zeichnete und schrieb. Wegen seiner journalistischen Tätigkeit in der Zeit des Prager Frühlings musste Kvapil mit seiner Familie das Land verlassen und kam 1970 in die Bundesrepublik. "Er hatte fast alle Abgründe des menschlichen Daseins in seinem Heimatland erleben müssen und ist dabei ein kritisch denkender und positiv eingestellter Mensch geblieben", schreiben die Singener Maler in ihrem Nachruf.

"Die Sehnsucht nach einer besseren Welt hat Kvapil nie verlassen. Seine Bilder sind Sehnsucht, Mahnung und Hoffnung", hat der Kunsthistoriker Kurt Schär einmal über den Kunstmaler gesagt. Nun hat er diese Welt verlassen, aber es bleiben seine Bilder. Seine erste Ausstellung hatte er 1974 in Singen. Viele weitere folgten. Mit seinem Humor nahm er sich gesellschaftliche und politische Entwicklungen auf seine Art vor. "Bei den Singener Malern hat Boja, wie ihn alle liebevoll nannten, einen festen Platz für sein künstlerisches Schaffen gefunden."

Auch der SÜDKURIER besuchte den Künstler häufig in seinem Atelier in Gottmadingen. 2015 hatten die Singener Maler das Motto "Berg" für ihre Jahresausstellung gewählt. Kvapil befasste sich mit der Geschichte des Hohentwiels. "Ich wollte das Thema aber nicht zu ernst nehmen", sagte Kvapil damals. Die Rückgabe des Bergs von Tuttlingen an Singen im Jahre 1969 stellte er dar und notierte den lateinischen Satz "Poitus sero quam numquam" ("spät, aber nicht für immer"). Nur der Tuttlinger geht auf dem Bild betrübt von dannen.

Die Trauerfeier für Boleslav Kvapil ist am Dienstag, 18. Juli, um 15 Uhr im Ruhewald Gottmadingen