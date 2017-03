Singen Achtklässler üben sich im Bootsbau

Bei der Konstruktion und einem Rennen von Modellschiffen stellen Gewerbeschüler ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis.

Von einem Kopf-an-Kopf-Rennen konnte im Falle des Bootrennens, ausgetragen von den Achtklässlern der Hohentwiel Gewerbeschule, nicht die Rede sein. Denn eines der selbst gebauten Schifflein überquerte den Teich neben der Kreissporthalle in beeindruckendem Tempo. Anlass für den Wettstreit war eine Projektarbeit, die den Bau eines Bootes mit mechanischem Antrieb erforderte. Seit November beschäftigten sich die Schüler der Klasse TG8 theoretisch und praktisch mit den Herausforderungen, die diese Aufgabe mit sich brachte. Dem Theorielehrer Stefan Fehrenbach mussten deshalb vorab die Dokumentation der Arbeiten sowie die Zeichnung der Prototypen vorgelegt werden.

Teilweise arbeiteten die Tüfftler während der Ferien zuhause an ihren Konzeptionen. „Es kann sich niemand hinter einem Download verstecken“, betont Fehrenbach. Gemeint ist der Umstand, dass Ideen durchaus aus dem Internet stammen dürften, die praktische Umsetzung jedoch ausschlaggebend sei, um den Erfahrungsschatz zu erweitern, erklärt Fehrenbach. Obwohl Zweiergruppen gegeneinander antraten, saßen alle im gleichen Boot. Und das hörte man lauthals am Ufer, als das Rennen in die letzte Phase ging.

Die Gewinner Ben Bichsel und Leon Ströber hatten lange Zeit an den schlanken, stromlinienförmigen Paddeln gefeilt, die ihr Boot schließlich vor allen anderen ins Ziel brachten. Die Verlierer sollten die Segel jedoch nicht streichen, denn das Rennen war, neben dem Bericht und anderen Teilarbeiten, nur eine Disziplin des Projekts.

Bestärkt wurden die Achtklässler von Lernenden, die ihrer Vollzeitausbildung zum staatlich geprüften Techniker eine kurze Pause einräumten, um das Spektakel von Nahem zu verfolgen. Der Gruppenzusammenhalt war an diesem Vormittag nicht zu übersehen. Die Erinnerungsstücke an die Fahrt werden in der Glasvitrine im Inneren der Technikschule zur Schau gestellt. Man darf gespannt sein, was die Schule zu ihrem 125-jährigen Bestehen in diesem Jahr noch auffährt.