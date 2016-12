Singen Abek Burkart stellt Autobiografie vor

Vom Gebäudereiniger zum Millionär: Der Unternehmer Albert Burkart erzählt in seiner Autobiografie von seinem Leben und vom Aufstieg der Firma Zehnacker.

"Ich bin kein Schriftsteller, ich bin Fensterputzer", beteuerte Albert Burkart. Trotzdem stellte er an seinem Geburtstag sein neu erschienenes Buch "Abek, der Handfischer" vor. Es enthält Erinnerungen und Anekdoten des nicht vom Tellerwäscher, sondern vom Gebäudereiniger zum Millionär gewordenen Geschäftsmanns. "Er hat einen Erinnerungsmarathon absolviert", erzählte Johannes Fröhlich von der mit dem Buch verbundenen Arbeit. "Das war auch für den Autor nicht immer ganz leicht." Herausgekommen ist ein Buch, das die verschiedenen Lebensbereiche des Unternehmers berührt.

Burkarts Weg verlief nicht geradlinig oder vorhersehbar. "Ich war in der Schule immer der Schlechteste", verriet er im Buch und bei der Buchvorstellung. Auch danach war lange nicht absehbar, dass Albert "Abek" Burkart die kleine Unternehmung seiner Mutter zu einer Unternehmensgruppe mit mehreren tausend Mitarbeitern machen würde. Allerdings zeigte sich sein Fleiß früh, so handelt eine von ihm vorgetragene Anekdote von einer Ohnmacht während der Lehrzeit, die er wohl aufgrund der intensiven Arbeit erlitt. "Es kommt nicht von ungefähr, dass ich so erfolgreich wurde", sagte Burkart.

Eines der Motive, die sich durch das Buch ziehen, ist das Fischen. Burkart berichtete an dem Abend von seinen lebendigen Erinnerungen an seine ersten Erfahrungen in der Aach, denen das Buch seinen Namen verdankt. Daraus wurden mit wachsendem Alter und Vermögen Angelreisen in bei Angelfreunden beliebte Gegenden. Auch seine Rolle als Mäzen wardeutlich sichtbar, denn der Abend fand in der Hegau-Bodensee Galerie in der Ekkehardstraße statt. Je ein Viertel der Gewinne durch die Buchverkäufe fließen an zwei Künstler mit wirtschaftlichen Problemen. Die verbleibende Hälfte kommt einem SOS-Kinderdorf zugute. Den Verleger Christian Stadler überzeugte die Übereinstimmung von Buchinhalt und Person: "Wer ihn kennt, weiß: Das ist er."

, Stadler-Verlag, 29,95 Euro