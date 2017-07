Singen Ab jetzt auf eigenen Füßen: 109 TG-Abiturienten feiern in der Stadthalle

Ab jetzt auf eigenen Füßen: 109 TG-Abiturienten feiern in der Stadthalle

Die Abiturienten des Technischen Gymnasiums Singen haben ihren Abschluss gefeiert und Preis verliehen bekommen. Lehrer und Absolventen blickten dabei auf die Schulzeit zurück.

Die 109 Abiturienten des Technischen Gymnasiums an der Hohentwiel-Gewerbeschule beenden ihre schulische Laufbahn mit der Abiturfeier in der Stadthalle. Schulleiter Stefan Fehrenbach gab zu: "In ihrem Alter verzichtet man gerne auf Ratschläge." Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, den Absolventen noch etwas auf ihren weiteren Weg mitzugeben, denn: "Den Rest des Weges zu erwachsenen Menschen müssen Sie alleine gehen.

Er warnte davor, sich zu früh festzulegen und schon jetzt zu viele Optionen auszuschließen. Außerdem hielt er die ehemaligen Schüler zu einem menschenfreundlichen Weltbild und zu gründlicher Selbstreflexion an. Zur Abifeier sagte der Schulleiter mit einem Dank: "Das haben die Schüler selbst organisiert." Bernhard Lutz, Leiter des Naturwissenschaftlichen Bereichs, verriet: "Die Luftballons habe ich in der Schule gesehen, ich weiß aber nicht einmal, wie die hierhergekommen sind."

Insgesamt 430 Gäste feierten mit den erfolgreichen Schulabgängern. Stolz auf den Jahrgang ist Lutz aber vor allem aufgrund des Ergebnisses, eines Schnitts von 2,4. "Das ist super", freute er sich und sieht die Schüler nun an einem besonderen Punkt. "Jetzt beginnt das Leben", sagte er. Damit meinte er besonders die Entscheidung, was danach kommen soll. "Die Schüler müssen voll eigenverantwortlich entscheiden, was mache ich mit meinem Abschluss. Davor haben solche Entscheidungen oft die Eltern übernommen", erläuterte er und ergänzte: "Sie sind bei uns erwachsen geworden."

Bevor die Schüler auf der Bühne ihre Abiturzeugnisse abholen konnten, wurden sie mit einem Lied geehrt. Der stellvertretende Schulleiter Stephan Glunk hatte wieder die Namen aller Abiturienten in einem Lied verarbeitet, das er mit der Gitarre vortrug. Neben den Zeugnissen konnte Fehrenbach gemeinsam mit den Klassenlehrern zahlreiche Preise an die Abiturienten überreichen.

Nicht von allen Preisen profitierten die Ausgezeichneten erst mit dem Ende der Schulzeit. Der für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer ausgegebenen "Technik-Förderpreis" des Lions-Clubs begleitete die betreffenden Schüler schon die vergangenen beiden Jahre. Sie hatten beispielsweise die Chance, einer Führungskraft über die Schulter zu schauen. Dies solle auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken, erklärte Eberhard Grundgeiger vom Lions Club.

Festorganisatorin Cara Lang betonte, dass sie es nicht bereue, die vergangenen Jahre in dieser Schule verbracht zu haben. "Ich würde die Hohentwiel-Gewerbeschule jederzeit empfehlen", sagte sie.

Die Preisträger

Jahrgangsbeste: Philipp Röhlicke und Marius Geldon. Sehr gute Leistungen: Samuel Csima, Verena Dietrich, Luca Hüttner, Manuela Krinke, Stefanie Kühner, Felix Kunert, Jana Magro, Julian Nohl, Vinzent Raimann, Lisa Schroff, Lukas Wanner. Naturwissenschaften: Philipp Röhlicke. Lions Preis: Ashley Aurin, Oliver Eggs, Nathalie Ganter, Sebastian Sättele, Felix Schätzle. Gestaltungs- und Medientechnik: Sam Brauner. Chemie: Oliver Eggs, Johannes Kleiner. Wirtschaftslehre: Luca Franke. Sport: Simon Hautmann.

Computertechnik und Religion evangelisch: Tom Kollmer. Engagement in der SMV: Kara Lang. Technik und Management: Leo Moliner. Englisch: Luca Reichmann, Tobias Holle. GGK: Christian Roesler, Maria Künzli. Scheffelpreis: Sebastian Sättele. Deutsch: Sebastian Sättele, Anna-Lena Klausmann. Physik: Felix Schätzle, Marius Geldon. Ethik: Ines Schumacher. Informationstechnik: Finn Schwall. Spanisch: Teresa Seeger. Mathematik: Mia-Marie Streit, Marius Geldon. Mechatronik: Mia-Marie Streit. Religion katholisch: Alexa Ulsamer. Französisch: Marius Geldon. Biologie: Johannes Kleiner. VBL: Jörg Rienäcker. SMV: Bastian Schätzle, Jonathan Sieber.