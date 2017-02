Singen Älteste Singerin feiert 106. Geburtstag

Singens älteste Bürgerin heißt Adelheid Grabowski. Sie wurde am vergangenen Wochenende sage und schreibe 106 Jahre alt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt

Oberbürgermeister Bernd Häusler überbrachte ihr eigens die Glückwünsche der Stadt und überreichte der sichtlich gerührten Jubilarin eine Urkunde mit der Unterschrift von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Auch der neue Bürgermedaillenträger Wilfried Paul kam zum Gratulieren. Adelheid Grabowski lebt bereits seit acht Jahren im Singener Emil-Sräga-Haus.

Geboren wurde Adelheid Grabowski, wie es in der Pressemitteilung heißt, 1911 im oberschlesischen Kreis Beuthen. Dort ging sie zur Schule und machte anschließend eine Ausbildung zur Krankenschwester. Die beiden Weltkriege erlebte sie in ihrer Heimat Schlesien. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie 1958 zu ihrer Tante nach Berlin und arbeitete dort bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 1984 als Krankenschwester im St. Josephs-Krankenhaus in Tempelhof. Durch Besuche bei Verwandten ihrer Cousine lernte sie dann die Stadt Singen kennen und zog nach ihrer Pensionierung weg von Berlin in die Hegaumetropole. Seit 2008 ist sie in einer betreuten Wohngruppe untergebracht.