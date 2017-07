Singen A 98: Autofahrer schwer verletzt

Ein 79 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstag, gegen 10.45 Uhr bei der Auffahrt von der B 33 neu auf die A 98 vom Beschleunigungsstreifen über die mittlere auf die linke Spur gewechselt und dabei einen dort fahrenden Skoda übersehen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, konnte der 60 Jahre alte Fahrer des Skoda, der sich mit rund 150 Kilometern die Stunde näherte, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Skoda prallte daraufhin in das Auto des 79-Jährigen. Das prallte anschließend gegen die Leitplanken, driftete quer über die Straße, prallte danach erneut in die Leitplanken und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der 79-Jährige und eine Mitfahrerin wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass an beiden Autos Totalschaden in Höhe von rund 40 000 Euro entstand.