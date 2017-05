Singen A 81: Autofahrer prallt aus Müdigkeit in die Leitplanken

A 81: Autofahrer prallt aus Müdigkeit in die Leitplanken

Ein Autofahrer ist am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr auf der A 81 von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanken geprallt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, geschah der Unfall beim Autobahnkreuz Hegau. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer übermüdet war. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 10 000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf rund 1500 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes einbehalten.