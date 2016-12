Singen 7500 Stunden für die Singener Tuner

Die konsequente Überwachung der Szene an war nur mit einem großen Polizeiaufwand möglich

Nachdem die Stadt und Polizei Bilanz in Sachen Tuningszene gezogen haben, ergibt sich die Frage, wie hoch die Gesamtsumme der erhobenen Sicherheitsleistungen der außerdeutschen, vor allem der Schweizer Beteiligten war. "3675 Euro wurden von 25 Verkehrsteilnehmern mit Schweizer Zulassung erhoben", erklärt Bernd Schmidt vom Polizeipräsidium Konstanz. "Im Einzelfall waren das Beträge zwischen 15 und 230 Euro." Die Polizei überwachte die Tuning-Szene von April bis Oktober 2016 an 30 geplante Einsatztagen, in der Regel freitags. "Dazu kamen noch einige, zahlenmäßig nicht erfasste ad hoc Einsätze", so Schmidt. Die meisten Beanstandungen außerhalb der Großkontrolle gab es am 25. März. Damals wurden 68 Verstößen, vorwiegend Geschwindigkeitsübertretungen, festgestellt. Pro Einsatztag waren durchschnittlich 25 Beamte mit jeweils zehn Einsatzstunden im Dienst; bei 30 Einsätzen somit rund 7500 Einsatzstunden. Dabei waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei.