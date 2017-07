Singen 749 000 Euro Gewinn: Bei den Stadtwerken läuft's rund

Der Singener Eigenbetrieb schließt mit einem Gewinn von 749 000 Euro ab. Der Wirtschaftsprüfer ist voll des Lobes und hat am Jahresabschluss 2016 nichts zu meckern. Bei so wenig Zünstoff haben die Mitglieder im Betriebsausschuss auch mal Zeit für kuriose Beiträge

Wenn die Wirtschaftsdaten eines städtischen Eigenbetriebes so deutlich im schwarzen Bereich liegen, wie der eben geprüfte Jahresabschluss der Singener Stadtwerke von 2016, so können sich die Mitglieder des Betriebsausschusses nach allseitig bekundeter Freude auch schon mal in Details verlieren. Wirtschaftsprüfer Harald Antoniak von der Stuttgarter Invra Treuhand AG hatte den Räten zuvor anhand der Zahlen bestätigt, dass die Bilanz der Stadtwerke unter der Leitung von Markus Schwarz nirgendwo zu beanstanden sei. Im Gegenteil: Der Betrieb habe so gut gewirtschaftet, dass er das Jahr 2016 mit einem unerwarteten Gewinn von 749 000 Euro abschloss.

Die Stadtwerke sorgen neben den Technischen Betrieben der Stadt dafür, dass die Ver- und Entsorgung von Wasser, Abwasser, Müll sowie die Betreuung der Schienenhaltepunkte reibungslos funktioniert. Hinzu kommt die Bewirtschaftung von Parkhäusern und die Straßenbeleuchtung. Es liegt in der Natur der Sache, dass das Anlagevermögen der Stadtwerke zum größten Teil aus Sachwerten besteht. Bei Singen, so der Wirtschaftsprüfer, sei der Sach-Anteil mit über 90 Prozent des Eigenkapitals aber überdurchschnittlich hoch. Das liege auch an den Kanälen, erklärte Schwarz, die lange im Bestand seien.

Das gute Ergebnis des vergangenen Jahres hat mehrere Gründe: Wegen des überdurchschnittlich warmen Jahres haben die Stadtwerke 4,2 Prozent mehr Wasser verkauft als 2015 und mit 4,04 Millionen Euro 161 000 Euro mehr eingenommen. 927 000 Euro betragen die Erlöse aus der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung. Die um 47 000 Euro auf 1,9 Millionen Euro gestiegenen Einnahmen im Stadtbusverkehr gehen im Wesentlichen auf eine Tariferhöhung in Höhe von 6,3 Prozent im Citytarif zurück. Hier konnte das Defizit von rund einer Million Euro auf 764 000 Euro gesenkt werden. Besonders erfreulich sind die Umsatzerlöse der Parkhäuser mit 622 000 Euro. Außerdem haben der Verkauf des Omnibusbetriebshofes und des Parkhauses am Krankenhaus zum guten Ergebnis beigetragen. Auch die Darlehen konnten um 2,8 Millionen Euro gesenkt werden.

Kritisch beurteilen Veronika Netzhammer (CDU) und Markus Weber (Neue Linie) die Rückstellungen. Sie zeigen, dass die Bürger zu viel Gebühren gezahlt und die Stadtwerke nicht alle geplanten Projekte ausgeführt haben.

Das Thema Müll beschäftigt die Räte in verschiedenen Varianten: Da gibt es zum Beispiel das Problem der wilden Ablagerungen. Trotz der längeren Öffnungszeiten des neuen Wertstoffhofes werden Containerstandplätze und Waldgebiete zur illegalen Entsorgung genutzt. Elf Tonnen Müll seien bei der letzten Waldputzete eingesammelt worden, sagt die Abfallbeauftragte Heidi Urbatsch. "Es ist frustrierend, dass es Menschen gibt, die ihren Müll einfach irgendwo hinterlassen", sagt Oberbürgermeister Bernd Häusler. Manfred Bassler (SPD) möchte Müllfrevler anhand von Autoreifennummern aufspüren.

Eberhard Röhm (Grüne) geht es hingegen mehr um Müllvermeidung. Dirk Oehle (Neue Linie) witterte Ungemach bei der Lagerung von gefährlichen Abfällen wie Elektroschrott. Doch Heidi Urbatsch und OB Häusler versichern, dass diese nicht gelagert werden.

Anschaffungen, Aufgaben und Veränderungen

Seit einem viertel Jahr können die Singener Bürger ihren Grünschnitt und Wertstoffe zu verlängerten Öffnungszeiten im neuen Wertstoffhof abgeben