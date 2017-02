Singen 60 Pflanzen und 2,5 Kilo Marihuana: Rauschgiftfahnder entdecken illegale Hanfplantage

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Polizei in Singen hat am Donnerstagmorgen in der Wohnung eines 35-Jährigen unter anderem eine illegale Hanfplantage entdeckt.

Die Anlage befand sich nach Polizeiangaben im Keller des Tatverdächtigen, der in einer Hegaugemeinde leben soll. Rund 60 Hanfpflanzen sowie 2,5 Kilogramm Marihuana und einen vierstelligen Geldbetrag hätten die Beamten bei dem 35-Jährigen aufgefunden.



Bereits vor der Entdeckung der Plantage hatten die Ermittler Hinweise auf den Drogenanbau des Mannes, so die Polizei. Nach erfolgreicher Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses bei der Staatsanwaltschaft Konstanz konnten die Beamten am Donnerstagmorgen in die Wohnung des Verdächtigen eindringen und sahen ihren Verdacht bestätigt: Der Keller des 35-Jährigen sei neben den Pflanzen auch mit zahlreichem Equipment zur Aufzucht von Hanfpflanzen ausgestattet gewesen. Außerdem sei bereits geerntetes Marihuana in Gläsern und anderen Behältnissen aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. Da bislang nicht feststehe, ob der Mann auch Handel mit seinem Hanf getrieben habe, bleibe der Tatverdächtige wegen fehlender Haftgründe bis auf weiteres auf freiem Fuß, teilt die Polizei mit.

Cannabis-Aufzuchtanlagen häufen sich

Laut Polizei häufen sich die Fälle illegaler Hanfplantagen im Bodenseeraum in den vergangenen Jahren. Im Juni 2016 wurden die Urteile im Gerichtsprozess zu dem bislang größten Fund einer Cannabis-Aufzuchtanlage im Bodenseeraum gesprochen. Die Beschuldigten hatten im Laufe eines Jahres 50 Kilogramm Marihuana in einer alten Fabrik in Tengen im Hegau geerntet.