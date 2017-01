Singen 60 000 Euro für das Singener MAC-Museum I

Um die publikumswirksamen Ausstellungen im Museum Art & Cars ausrichten zu können, haben die Betreiber einen Zuschussantrag an die Stadt gestellt. Der wird zum Teil kritisch gesehen

Ganz ohne Diskussion ging der Kulturzuschuss in Höhe von 60 000 Euro an die Südwestdeutsche Kunststiftung Museum Art & Cars I (MAC) nicht durch den Ausschuss. In der SPD- und der FDP-Fraktion gab es Vorbehalte gegen den Antrag. Grund ist nicht die mangelnde Zustimmung zu dem Museum und dem Ausstellungskonzept; Grund ist eine Aussage des Stifters aus der Entstehungszeit des Hauses. Einige Räte erinnerten daran, dass Hermann Maier gesagt haben soll, man werde keine Zuschüsse von der Stadt fordern. Wie bekannt, hatte die Stadt Singen das Grundstück ursprünglich für ein Kunstdepot der Kunststiftung zur Verfügung gestellt. Daraus wurde dann mit erheblichem privaten Aufwand der Stifterfamilie Maier das MAC I, das heute überregional weit über 10 000 Besucher im Jahr anzieht. Die Sammlung der Kunststiftung lagert heute in Räumen der Sparkasse und einem weiteren Gebäude der Familie Maier. Mit 9:4 Stimmen billigte der Ausschuss den Zuschuss. Am 31. Januar entscheidet der Gemeinderat endgültig.