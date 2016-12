54-Jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls nahe der Bildungsakademie in Singen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die einen 54-jährigen ausgeraubt haben sollen.

Laut Polizei sollen die Unbekannten am Freitag gegen 16 Uhr einen 54-jähriger Mann in der Worblinger Straße bei der Bildungsakademie attackiert haben. Drei bis vier Tatverdächtige sollen laut Zeugen beteiligt gewesen sein.



Ein Tatverdächtiger habe den Geschädigten festgehalten, ein anderer habe ihm ein feuchtes Tuch vor den Mund gehalten. Hierdurch sei der Geschädigte, wie es im Polizeibericht heißt, schläfrig geworden. Als das Opfer des Raubüberfalls wieder zu sich gekommen sei, haben laut Polizei 80 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel gefehlt.



Zur Aufklärung hofft die Polizei auf weitere Zeugen der Vorfalls. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731) 888-0.