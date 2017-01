Singen 500 Jahre Reformation: Evangelische Kirche Singen veranstaltet kulinarische Zeitreise zu Luther

500 Jahre nach der Reformation veranstaltet die evangelische Kirche in Singen einen Abend mit deftiger Kost für Leib und Seele.

500 Jahre Reformation – das feiern die evangelischen Kirchen auch im Hegau und erinnern mit vielfältigen Aktionen an den Reformator Martin Luther. Im Gemeindehaus der Lutherpfarrei in Singen an der Freiheitsstraße steht am Freitag, 3. Februar, ab 19 Uhr ein außergewöhnliches Abendessen auf dem Programm.



"Ein Abend zu Gast bei Luthers ist eine kulinarische Zeitreise mit geistlichem Gehalt", kündigt Minne Bley in einer Pressemitteilung des Kirchenbezirks ein gestandenes, reichhaltiges Mahl wie in Luthers Stube, gewürzt mit Tischreden des großen Sachsen an. "Zu vielen geistlichen, aber auch zu ganz alltäglichen Themen hatten der streitbare Theologe und seine Frau Käthe etwas zu sagen: zum Glauben und zu den Pfarrern, zur Ehe und zu den Frauen, zu irdischen Gütern und Genüssen – so viel zur geistlichen Kost" erklärt die Pressesprecherin des evangelischen Kirchenbezirks. Leichtverdaulichkeit werde nicht garantiert.



Zu genießen und gut bekömmlich seien jedoch gewiss die lukullischen Genüsse aus dem 16. Jahrhundert. "Die werden unseren Bedürfnissen im 21. Jahrhundert leicht angepasst, versteht sich", so Bley. Als besonderen Höhepunkt kündigt sie hohen Besuch an: "Der Martin und seine Käthe werden leibhaftig anwesend sein." In welcher Form, das lassen die Veranstalter offen und setzen auf den Überaschungseffekt.

50 Euro, zugunsten des Fördervereins Krankenhausseelsorge. Anmeldung beim Evangelischen Dekanat, Tel. (07531)90 95 60 oder per E-Mail an: dekanat.konstanz@kbz.ekiba.de