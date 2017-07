Singen 500-Jahr-Feier der Reformation: Baptisten zeigen Ausstellung in der Friedenskirche

Außerdem lädt die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde zu verschiedenen Veranstaltungen ein, es soll ein Café geben und der Luther-Film wird gezeigt

Singen – Überall wird in diesem Jahr der Reformation vor 500 Jahren gedacht. Auch in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde beteiligt man sich. Unter dem Motto "#dagehtwas" haben die Baptisten eine Ausstellung in die Friedenskirche geholt, die noch bis zum 9. Juli zu sehen ist. Doch das ist nicht alles, was die freikirchliche Gemeinde bieten will.

Die Wanderausstellung haben die Baptisten vom Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden ausgeliehen. Für die acht Schautafeln, deren Texte unter anderem von der Oldenburger Kirchenhistorikerin Professorin Andrea Stübind stammen, werden in der Friedenskirche in dieser Woche auch Führungen angeboten. Außerdem ist ein Café eingerichtet, bei dem Gebäck aus der Reformationszeit angeboten wird. Auch eine Tür mit einem Thesenanschlag gibt es in der Friedenskirche. "Hier kann jeder seine Träume niederschreiben", erläutert Pastor Reiner de Vries den Zweck. "Wir haben auch eine Gutenbergpresse von einem Verein für alte Druckkunst aus Friedrichshafen geliehen".

Die Ausstellung richtet das Augenmerk auf den dritten oder linken Zweig der Reformation mit den Täuferbewegungen um Thomas Münzer und andere Täufer der südbadischen Region, wie Balthasar Hubmaier aus Waldshut. Ein "Roll-Up" beschäftigt sich außerdem mit Martin Luther King. Dieser war um 1934, damals knapp sechs Jahre alt, mit seinem Vater Michael King, Pfarrer in Atlanta, im Rahmen eines Weltkongresses der Baptisten in Berlin. Vater und Sohn besuchten bei dieser Gelegenheit Wittenberg und Michael Kling ließ danach seinen Sohn voller Begeisterung für Luther umtaufen auf Martin Luther.

Am Mittwoch, 5. Juli, wird um 19 Uhr der Film "Luther" gezeigt. Am Freitag, 7. Juli, treffen sich Jugendliche ab 19 Uhr und stellen die Frage "Was geht, Luther?" Der Abschlussgottesdienst ist am Sonntag, 9. Juli um 10 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 8. Juli von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Informationen im Internet: www.friedenskirche.de