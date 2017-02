Singen 500 Besucher applaudieren in Singen für außergewöhnliches Stück über Jazzlegende Coco Schumann

Rund 500 Besucher sehen in Singen mit "Der Ghetto Swinger" eine Aufführung über die Lebensgeschichte der Jazzlegende Coco Schumann.

Der große Judenstern am Bühnenaufgang wirkt wie ein gelb leuchtendes Mahnmal gegen Nationalsozialismus. Dennoch ist das musikalische Schauspiel "Der Ghetto Swinger" von Kai Ivo Baulitz mit Musik von Gil Mehmert nicht nur die bedrückende Lebensgeschichte der Jazzlegende Coco Schumann. Das Stück – nach der Biografie des Berliner Musikers – lässt mit viel Schwung erkennen, welch lebensbejahende Kultur in Swing-Musik steckt.

Es ist eine außergewöhnliche Aufführung, die von Anfang bis Ende fesselt. Knapp 500 Besucher verfolgten in der Singener Stadthalle das Geschehen auf der Bühne so aufmerksam, dass man fast eine Stecknadel hätte fallen hören können. Für das Publikum war es eine Reise in die 30er Jahre, in die fröhliche Atmosphäre Berliner Jazzkneipen, aber auch in die unmenschliche, grausame Welt der Konzentrationslager. Um dieses sensible Thema so authentisch und berührend darzustellen und dabei gleichzeitig swingende Leichtigkeit zu vermitteln, braucht es hochprofessionelle Künstler. Die Darsteller agierten meist in mehreren Rollen und glänzten als Schauspieler wie auch als Musiker durch herausragendes Können. Allen voran Helen Schneider – die amerikanische Sängerin beeindruckte mit facettenreichem Gesang sowie als ausdrucksstarke Erzählerin. In den 1980er-Jahren hatte sie mit Songs wie "Rock'n Roll Gipsy" große Erfolge. Danach setzte sie ihre Karriere als Musicaldarstellerin fort. In der Rolle des Coco Schumann begeisterte Konstantin Moreth. Er spielte den Musiker mit Leib und Seele sehr überzeugend.

40 Jahre hatte Schumann geschwiegen, bevor er von seiner Verhaftung 1943 und dem Überleben im Konzentrationslager sprach. Der Sohn einer jüdischen Mutter war zuerst im Ghetto Theresienstadt, wo er in der Jazzformation Ghetto Swingers spielte. Die Musik rettete ihm das Leben – auch im KZ Auschwitz-Birkenau und im Nebenlager des KZ Dachau. 1945 wurde er auf einem Todesmarsch nach Innsbruck von amerikanischen Soldaten unterwegs befreit. Das Motto des heute 92-jährigen Musikers ist: "Ich jammere nicht, dass ich im KZ war, sondern ich jubele, dass ich rausgekommen bin."