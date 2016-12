Singen 44-Jähriger bedroht Freundin mit Messer

Ein Mann soll bei einem handgreiflichen Streit mit seiner Freundin zum Messer gegriffen haben. Die Polizei konnte ihn aber festnehmen, bevor er die Waffe zum Einsatz brachte.

Mehrere Streifen rückten am Montagmittag, 19. Dezember, gegen 12 Uhr, zu einer Wohnung in der Erzbergerstraße aus, nachdem von dort mitgeteilt wurde, dass ein Mann mit einem Messer seine Freundin bedrohe. Der 44-Jährige ließ sich von den Einsatzkräften widerstandslos festnehmen.



Bei den weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass es zwischen den Beiden zunächst zu einem verbalen Streit gekommen war, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll der Mann ein Messer in der Hand gehalten, es aber nicht eingesetzt haben. Gegen den 44-Jährigen wird laut Polizei außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. In der Wohnung wurden entsprechende Utensilien und Kleinmengen Marihuana aufgefunden wurden.