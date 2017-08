Singen 29-Jähriger mit Crystal Meth im Wert von 15 000 Euro festgenommen

Ein 29-Jähriger aus Singen ist auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilten, war der Mann bereits Ende Juli ins Visier der Rauschgiftermittler beim Kriminalkommissariat Konstanz geraten. Er wurde verdächtigt, mit Metamphetamin (Crystal Meth) zu handeln. Bei seiner Festnahme am 7. August habe er rund 300 Gramm Crystal Meth mit einem Verkaufswert von rund 15 000 Euro dabei gehabt. Die Polizei geht davon aus, dass ein 41 Jahre alter Lastwagenfahrer und dessen 35 Jahre alter Begleiter die Drogen unmittelbar zuvor aus der Slowakei nach Singen geschmuggelt und dem Tatverdächtigen zum Verkauf gegeben hatten. Auch diese beiden Männer wurden festgenommen. Bei ihnen fand die Polizei Kleinmengen der Droge. In der Wohnung des 29-Jährigen wurden Kleinmengen von Haschisch und Marihuana sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der zuständige Haftrichter die Untersuchungshaft gegen die beiden 29 und 41 Jahre alten Männer angeordnet, während der 35-Jährige wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegen die drei Beschuldigten wird wegen der illegalen Einfuhr und des Handels von Metamphetamin in nicht geringen Mengen ermittelt.