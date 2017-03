28-Jähriger greift Polizisten an

Ein alkoholisierter Mann hat am späten Montagabend Polizisten in Bohlingen angegriffen.

Wegen Ruhestörung waren die Beamten am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, zu einer Wohnung in Bohlingen gerufen worden. Als zwei Streifenwagenbesatzungen vor der Eingangstür eingetroffen waren, habe der 28-Jährige einen Beamten direkt nach dem Öffnen der Tür am Hals gepackt, berichtet die Polizei. Die Beamten überwältigten den aggressiven Mann und brachten ihn zum Streifenwagen. Dabei soll er mehrmals versucht haben, nach den Polizisten zu treten und mit dem Kopf zu stoßen. Auch auf dem Weg zum Revier habe der 28-Jährige die Beamten bedroht und beleidigt. Gegen ihn werde nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt, so die Polizei.