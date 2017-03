2016: ein erfolgreiches Jahr für die Commerzbank

Im Privatkundenbereich konnte das Geldinstitut 961 Neukunden gewinnen. Wo der künftige Standort der Bankfiliale sein wird, ist noch unklar: wegen des Neubaus des ECE-Centers wird sie umziehen müssen.

Singen – Die Geschäfte der Commerzbank in Singen, am Bodensee und im Hegau laufen gut. Von einem erfolgreichen Privat- und Firmenkundengeschäft im vergangenen Jahr berichten Marcel Graf, Filialleiter der Commerzbank in Singen und Thorsten Löhr, Standortleiter der Mittelstandsbank.

Das bundesweit gesetzte Ziel der Commerzbank ist ehrgeizig: sie setzt trotz schwieriger Rahmenbedingungen, die sich aus der Niedrigzinspolitik der EZB ergibt, vor allem auf Wachstum. Die Strategie geht allerdings offenbar auf: Im Jahr 2016 konnte die Comerzbank Singen 691 Neukunden im Privatkundenbereich gewinnen, erläutert Marcel Graf. Interessant ist für viele Kunden insbesondere das kostenlose Girokonto, mit dessen Einrichtung die Bank offensiv wirbt. Immer wieder fänden zudem Sonderaktionen statt, bei denen die Kunden zudem ein Startguthaben von 150 Euro gutgeschrieben bekommen, wie Graf erläutert. Auf diese Weise gelinge es, die große Anzahl an Neukunden anzulocken. Den größten Anteil nehme bei diesen Kunden die Baufinanzierung ein, die ein Volumen von 14,5 Millionen Euro umfasse. Es werden 112 Kunden mit Eigenheim betreut. Daneben spielen die Privatinvestitionen mit 2,5 Millionen Euro und die Altersvorsorge mit 4,5 Millionen Euro Volumen eine wichtige Rolle. Derzeit werden 12 800 Privat- und Unternehmenskunden von der Commerzbank Singen betreut. Eine zentrale Rolle spielt bei der Commerzbank der direkte und intensive Kontakt zum Kunden: "Wir legen großen Wert auf eine gute Beratung", sagt Marcel Graf, nur so könne es gelingen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Wo genau sich Kunden in Zukunft über ihre Finanzgeschäfte informieren werden, ist allerdings noch unklar. Wegen des geplanten Baus des ECE-Centers wird die Commerzbank nicht in ihren Räumen bleiben können. "Wir wissen nicht genau, in welche Räumlichkeiten wir umziehen werden", sagt Marcel Graf. Denkbar seien zwei Optionen: eine Übergangslösung während der Bauzeit und dann ins neue ECE-Center zu ziehen oder eine Verlagerung an einen anderen Standort in der Innenstadt. "Klar ist, dass es ein adäquater Standort sein muss, damit wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen können", ergänzt Thorsten Löhr. Im Moment liefen Gespräche, es gebe aber noch keine feste Vereinbarung.

Auch im Mittelstandsgeschäft gibt es bei der Commerzbank keine Veranlassung zu klagen. Das operative Ergebnis liege bei 1,3 Milliarden Euro, berichtet Thorsten Löhr. Das Kreditvolumen der Firmenkunden aus der Region liege bei 300 Millionen Euro, in vergleichbarer Höhe das Anlagevolumen. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Beratung, zunehmende Digitalisierung und Neukundengewinnung. Von Bedeutung sei die Begleitung der Kunden in ihrem Auslandsgeschäft, "dafür haben wir eigene Spezialisten vor Ort, die die Unternehmen direkt beraten". Unter anderem gehe es auch um die Devisensicherung: "In politisch unsicheren Zeiten wollen die Kunden Sicherheit etwa bei ihren Geschäften, die sie in Schweizer Franken abwickeln". Zu den Unternehmenskunden der Bank zählen Firmen aus diversen Branchen, etwa der Automobilbranche, Textilmaschinenhersteller, der Lebensmittelindustrie, dem Pharmasektor. Die meisten seien in internationalen Geschäftsfeldern tätig. Die Commerzbank könne wegen ihrer Niederlassungen im Ausland häufig mit Kontakten weiterhelfen.

Auch für die nahe Zukunft bleibt das Geldinstitut ehrgeizig: Bis 2020 wolle man bundesweit 10 000 Neukunden hinzugewinnen.

