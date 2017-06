vor 1 Stunde SK Singen 2000 Euro Schaden: Autofahrer rammt anderen Wagen und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall am Sonntag, gegen 10 Uhr, in der Tiefgarage des Gebäudes Überlinger Straße 53 in Singen beobachtet haben. Die Details: