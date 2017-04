SIngen 20-Jähriger kokst auf Disko-Toilette

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 20-Jähriger verantworten, der vom Sicherheitspersonal einer Diskothek auf der Toilette beim Konsum von Kokain erwischt worden war.

Wie die Polizei am Montag in einer Pressemeldung berichtete, geschah der Vorfall bereits in der Nacht zum Samstag, gegen 0.40 Uhr. Demnach stellte sich heraus, dass der Mann seit mehreren Monaten keinen Führerschein besaß. Laut einer Pressemitteilung der Polizei habe er allerdings seine beiden Begleiterinnen mit dem Auto seines Vaters abgeholt und sei mit ihnen zur Diskothek gefahren.