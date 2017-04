In der Region können die Beamten in den 14 Zollämtern des Hauptzollamtes Singen 2016 2,6 Milliarden Euro Einnahmen verbuchen. Das sind noch einmal 330 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Grenzer bekämpfen hauptsächlich Schmuggel, Betrug und Produktpiraterie.

Es ist ein eindrucksvolles Zahlenwerk, das der Leiter des Singener Hauptzollamtes Kai Dade am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentierte. Mit fast 2,6 Milliarden Euro konnten die Einnahmen der 14 Zollämter seines Bezirks gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 330 Millionen Euro gesteigert werden. Ein Grund für diese Entwicklung sei die robuste Konjunktur in Deutschland, sagte der Leitende Regierungsdirektor und unterstrich damit noch einmal, was Finanzminister Wolfgang Schäuble schon am Tag zuvor auf Bundesebene verkündet hatte: "Der Zoll nimmt Jahr für Jahr rund die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuern ein." Im Hauptzollamtsbezirk Singen, zu dem auch Waldshut gehört, sei die Einfuhrumsatzsteuer mit 2,16 Milliarden Euro die größte Einnahmequelle.

Seit 2014 ist es auch Aufgabe der Zollbehörde, für das Freiburger Regierungspräsidium die Kraftfahrzeugsteuer zu vereinnahmen. Das machte 2016 bei 1,77 Millionen Fahrzeugen im Bezirk knapp 257 Millionen Euro aus.

Als Partner der Wirtschaft versteht sich die Zollbehörde. In dieser Rolle trügen die Beamten zur Einhaltung der Regeln bei der Ein- und Ausfuhr von Waren bei. Die Überwachung der Grenze zur Schweiz sowie die mobilen Kontrollen auf Bundesstraßen oder Autobahnen im Landesinneren verlangen von den Beamten einiges an Spürsinn. Zum Beispiel wenn es darum geht, Steuerverstöße, Schmuggel, illegale Einfuhr von Drogen, Waffen, geschützten Tieren oder gefälschten Produkten aufzudecken.

7300 Reisende haben im vergangenen Jahr versucht, Waren am Zoll vorbeizuschmuggeln. Ohne Erfolg. Die Zöllner waren aufmerksamer. 1,72 Millionen Euro betrugen die Abgaben, die die Schmuggler nachzuzahlen hatten. Steuer, die dem Staat entgangen wäre.

Noch bedeutender ist die Summe von 4,22 Millionen Euro, die Unternehmen nachzuzahlen hatten. "Es geht um Steuergerechtigkeit", vermittelt Kai Dade. Das gilt auch für den Schmuggel von Bargeld, der trotz der sogenannten "Weißgeldstrategie" der Schweizer Banken seit dem Jahr 2015 deutlich abgenommen hat, aber immer noch nennenswerte Summen zutage fördert. Mehr als drei Millionen Euro unangemeldet Barmittel wollten Reisende 2016 über die deutsch-schweizer Grenze schmuggeln. Haben die Zöllner erst einmal ein Geldbündel mit mehr als den erlaubten 10 000 Euro entdeckt, so muss der Besitzer nicht nur bis zu einem Viertel der Summe als Sicherheit hinterlegen, sondern auch noch mit einem Besuch vom Finanzamt rechnen.

Ein ganz großes Thema für die Zollbehörde ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Hier haben die Beamten eine Schadenssumme von 8,54 Millionen Euro ermittelt. 343 Arbeitgeber wurden überprüft. Es geht um Sozialversicherungsbetrug und Steuerhinterziehung. Beides verzerrt den Wettbewerb. Besonders anfällig sind die Baubranche, das Hotel- und Gaststätten-, das Taxi- und Gebäudereinigungsgewerbe ebenso wie um Speditionen und Logistikbetriebe. 2015 betrug der Schaden in dem Bereich noch 3,7 Millionen Euro, obwohl 112 Betriebe mehr untersucht wurden. "Wir konzentrieren uns noch mehr auf organisierte Formen der Schwarzarbeit", begründet Kai Dade die rasante Steigerung.

Was die Zöllner immer wieder entdecken, sind Waffen und Drogen. In beiden Bereichen gab es im vergangenen Jahr deutliche Zunahmen gegenüber 2015. 50 Kilogramm Drogen zogen die Beamten aus dem Verkehr, davon über 2,4 Kilogramm Heroin und Kokain. Dass die Mengen in diesen Bereichen so stark differieren, sei dem Zufall geschuldet, sagt Micheal Hauck. So wurden zum Beispiel bei einer Kontrolle 8600 nicht zugelassene, pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Im Jahr davor waren es nur 528.

Das Zollamt

Das Singener Hauptzollamt hat eine Bezirksgröße von 5000 Quadratkilometern und kontrolliert die Grenze zur Schweiz auf einer Länge von 331 Kilometern. Davon entfallen 70 Kilometer auf die Seegrenze quer über den Bodensee. Der Bezirk umfasst die Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut.

857 Mitarbeiter plus 42 Auszubildende sind beim Hauptzollamt beschäftigt. Zum Bezirk gehören 14 Zollämter.

Alleine 110 Mitarbeiter kümmern sich zu den Öffnungszeiten in den Zollämtern um die Bearbeitung der grünen Ausfuhrkassenzettel. Alleine im Bezirk des Hauptzollamtes Singen wurden 11,23 Millionen solcher Zettel abgefertigt. Der hohe Frankenkurs sorgt nach wie vor dafür, dass viele Schweizer in Deutschland einkaufen.