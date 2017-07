Singen 19-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

In Singen kollidierte am frühen Morgen ein Pkw mit einem Transporter

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstag gegen 6 Uhr ein 19-jähriger VW-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem VW-Transporter in ein Krankenhaus gebracht werden. Der von der Aluminiumstraße kommende 19-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug am Alusingen-Platz in Richtung Hans-C.-Paulssen-Straße.



Dabei geriet er in der Kurve zu weit nach links und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen den VW T6, der von der Hans-C.-Paulssen-Straße kommend an der Einmündung wartete, um anschließend nach links in Richtung Alusingen-Platz/Werksgelände abzubiegen. Der 19-Jährige zog sich dabei schwere, der 38-Jährige nach Vermutung der Polizei nur leichtere Verletzungen zu. Beide Beteiligten mussten nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13 000 Euro.