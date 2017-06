Singen 18-Jähriger mit Flasche beworfen

Eine Gruppe Menschen hat am Donnerstag, gegen 22 Uhr an der Bushaltestelle beim Bahnhof einen 18-Jährigen bedrängt und ihm gedroht.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, seien der 18-Jährige und ein 42 Jahre alter Verwandter von einer sechsköpfigen Gruppe umringt und bedroht worden. Der 18-Jährige, der auf Krücken angewiesen sei, sei von einem der Tatverdächtigen gestoßen worden. Außerdem sei der junge Mann mit einer Flasche beworfen worden, die seinen Kopf nur knapp verfehlt habe. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Bahnhof verschwunden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.