Sigmaringen 18 Fahrer bei Verkehrskontrolle in Singen nicht angeschnallt

18 Fahrer bei Verkehrskontrolle in Singen nicht angeschnallt

Die Polizei hat in einer landesweiten Aktion die Gurtpflicht und die Handynutzung beim Fahren kontrolliert. 18 Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt.

Beamten der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen haben im Rahmen einer landesweiten Aktion am Mittwochmorgen an verschiedenen Stellen im Singener Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit den besonderen Schwerpunkten Handybenutzung und Verstöße gegen die Gurtpflicht durchgeführt. 18 Verkehrsteilnehmer wurden beanstandet, da sich nicht angeschnallt waren. Mit Anzeigen müssen sieben Autofahrer rechnen, die während der Fahrt telefonierten. In drei Fahrzeugen wurden Kinder ohne einen vorgeschriebenen Kindersitz angetroffen.