Singen 16-Jähriger droht mit Messer

In der Singener Fußgängerzone kam es unter Alkoholeinfluss zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wird gegen einen 16-jährigen ermittelt, der am Sonntag um 23.15 Uhr in der August-Ruf-Straße vermutlich unter Alkoholeinwirkung einen 18-jährigen Bekannten aus noch unklarem Grund mit einem Messer angegriffen und ihn verbal mit dem Tod bedroht haben soll. Das teilt die Polizei mit. Nachdem Zeugen schlichtend eingreifen und den Jugendlichen von weiteren Angriffen abhalten konnten und der 18-Jährige damit gedroht hatte, die Polizei zu rufen, ließ der Angreifer von seinem Kontrahenten ab und entfernte sich. Der 18-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. An seinem Wohnort in Konstanz konnte der dem Geschädigten bekannte Tatverdächtige noch in der Nacht vorläufig festgenommen und das vermutlich zur Tat benutzte Messer sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt die Hintergründe des Vorfalls.