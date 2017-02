Singen 15-Jähriger fährt mit Auto gegen Gartenmauer und flüchtet vom Unfallort

Laut Polizei hat der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Jetzt ermitteln Beamte, wie der Jugendliche ohne Führerschein an den Autoschlüssel gekommen ist

Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis wird einem 15-Jährigen in Singen zur Last gelegt. Laut Polizei soll er am Montagmittag gegen 12 Uhr in der Bohlinger Straße mit einem Honda gegen eine Gartenmauer geprallt sein. Der Versuch, sich den Konsequenzen durch Unfallflucht zu entziehen, misslang wohl auch, weil beim Aufprall das vordere Kennzeichen des Fahrzeugs abgerissen wurde und an der Unfallstelle liegenblieb.



Auch der Versuch einer Bekannten, das Schild zu holen, scheiterte. Die Mitfahrerin wurde von Zeugen, die den Unfall bemerkten, laut Polizei daran gehindert. Während der Unfallaufnahme kam der 15-Jährige, wie es im Polizeibericht heißt, zurück und räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro, an der Mauer auf rund 100 Euro. Wie der Jugendliche in den Besitz des Fahrzeugs gelangte, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen, wie der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht.